إنخفاض التفاح.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 4-2-2021

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 4-2-2021تباينا ملحوظا في بورصة الأسواق اليومية، سجلت الطماطم 3.5جنيه والبطاطس 2.5 جنيه ، في القطاعي ،والبسلة من5 جنيهات إلى 6.5 جنيه للانواع الفاخرة ، والفاصوليا 10جنيهات،والباذنجان الرومي 3.5جنيه كمتوسط سعر ،طبقا لتجار .

وكشف التجار أن البصل “المقور”5جنيهات، والبصل الخزين الأصفر والأحمر من 5 جنيهات إلي 6.5جنيه علي الأقل ،واللفت 2.5 جنيه للكيلو ،والليمون مستقر عند 20جنيها،والفول الأخضر 8 جنيهات،والقلقاس 8جنيهات،والفراولة 10 جنيهات،والثوم البلدي 50جنيها والثوم المستورد 35جنيها .

اسعار الخضروات

ونوه التجار إلى أن خيار الصوب والبلدي 5جنيهات ،الفلفل الألوان من 17إلي20جنيها،والكوسة5جنيهات،الجزر 5 جنيهات،والفلفل الرومي و الحامي5 جنيهات،والكرنب 8جنيهات للواحدة ، الباذنجان العروس ، 4جنيهات،والخس الكابوتشا من 2.5إلي 4جنيهات للواحدة، والخس البلدي ارتفع الي5جنيهات بدلا من 3جنيهات .

وأفاد التجار أن الموز الاكوادوري تراوح من 15جنيها إلى20جنيها، والموز الجبلي من 10جنيهات إلى 12والموز الفلاحي 7.5جنيه ،والبلح الرملي6جنيهات،والبلح الأسود 8جنيهات،والبلح البرحي 30جنيها،والتفاح الأحمر من 12إلي17، جنيهاالتفاح الأخضر والأصفر 20جنيها.

وكشف التجار أن العنب الأحمر البلدي 12جنيها،والعنب البناتي الأحمر “كرمسون” من 15إلي 30جنيها ،والعنب البلدي الأخضر 10جنيهات،والكنتالوب من 7.5إلي 10جنيهات للكيلو ، والمانجو “نعومي” 20،والكمثري 13 جنيها علي الأقل .

ولفت التجار إلى أن البرتقال اليوسفي الصيني من 3.5 جنيه إلي 4 جنيهات ،والبرتقال أبوسرة بين 4 جنيهات إلي 5جنيهات ،والبرتقال البلدي ب2.5جنيه،اليوسفي البلدي 3.5 إلى6.5 جنيه ،البرقوق 25جنيها،والجوافة من6.5إلي10 جنيهات، الرمان8جنيهات،والمانجو الفص 70 جنيها،والمانجو “العويسي وتيمور” 30 جنيها.

اسعار الخضروات والفاكهة

الطماطم /البطاطس : 3.5جنيه

البصل​ الفريش :5جنيهات

الثوم :50جنيها

الكوسة :5جنيهات

الفاصوليا:10جنيهات

البسلة: 4جنيهات

الباذنجان العروس: 4جنيهات

الباذنجان الرومي: 3.5جنيه

الليمون: 20جنيها

الفلفل الرومي: 5جنيهات

الفلفل الحامي: 5جنيهات

الفلفل الألوان: 20جنيها

ملوخية بلدى: 7جنيهات

كرنب: 8جنيهات

خس بلدي: جنيها ونصف

كبوتشا: 5جنيهات

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد: 20جنيها

موز جبلي: 10جنيهات

الجوافة: 6.5جنيه

العنب البلدي: 10 جنيه

برقوق: 20جنيها

التفاح الأخضر: 25جنيها

التفاح الأحمر: 17جنيهًا

بلح برحي: 30 جنيهًا

أناناس: 35جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 7.5جنيهات

الرمان: 8جنيهات

اسعار الخضروات في سوق العبور

وارتفعت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الخميس ،وتراوح قفص الطماطم من 20جنيها إلى 35 جنيها ، والكيلو من 100قرش إلى 120قرش،والبطاطس 100قرش حتي 175قرشا.

وتراوح سعر الباذنجان البلدي من 80قرشا إلى270قرش،والباذنجان العروس من 150قرش إلى 450قرشا ،والقلقاس 3.5جنيه،الليمون 14جنيها،والبسلة 3.5جنيها،الفاصوليا 6جنيهات،والجوافة 4،والكانتالوب 3.5جنيها،والكوسة 3والجزر 2.5جنيه،والفلفل الرومي 2.5 جنيه،والفلفل الحامي من جنيه إلى 1.5جنيها.