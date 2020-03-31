إنخفاض أقساط الحريق وإرتفاع في السيارات بسوق التأمين الأردنية (جراف)

كتب-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

كشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة من الإتحاد الأردني لشركات التأمين، الخاصة بنتائج السوق بنهاية 2019 ، عن إنخفاض ملموس في الأقساط المرتبطة بفرع التأمين علي الحريق، مقابل إرتفاع أقساط فرع التأمين علي السيارات، بفرعيه تكميلي وإلزامي أو إجباري.

2.7 % نسبة الإنخفاض في أقساط تأمين الحريق بالسوق الأردنية

ووفقًا للبيانات- حصلت المال علي نسخة منها- إنخفضت الأقساط الخاصة بفرع التأمين علي الحريق في سوق التأمين الأردنية ، بنسبة 2.7% في نهاية العام الماضي 2019 ، مقارنة بالأقساط المرتبطة بهذا الفرع في العام السابق 2018.

في سياق متصل، شهدت التعويضات المسددة، بفرع التأمين علي الحريق، إرتفاعًا نسبته 40.8% في نهاية 2019 ، مقارنة بالتعويضات المسددة ، في نهاية العام السابق 2018.

من ناحية أخري، إرتفعت الأقساط وإنخفضت التعويضات، الخاصة بفرع التأمين علي السيارات، بشقيه التكميلي والإلزامي، بسوق التأمين الأردنية، في نهاية 2019 ، مقارنة بـ 2018.

3 % إرتفاعًا في أقساط السيارات و3.2% إنخفاضًا في تعويضاته بنهاية 2019

وفيما يخص الأقساط الخاصة بالسيارات، فقد إرتفعت بنسبة 3%، فيما إنخفض مؤشر التعويضات المسددة بنسبة 3.2% خلال عامي المقارنة.

ووفقًا لبيانات الإتحاد الأردني للتأمين، يصل إجمالي عدد الشركات التي تعمل في نشاط تأمين الطيران، إلي 8 شركات، من إجمالي عدد اللاعبين في السوق، البالغ عددهم 24 شركة .

تعرف علي إجمالي أقساط السوق الأردنية بنهاية 2019

و نجحت الشركات العاملة في سوق التأمين الأردنية، البالغ عددها 24 شركة ، في زيادة حصيلة أقساطها المكتتبة لتصل الي 614.5 مليون دينار في نهاية 2019 ، مقابل 606.6 مليون دينار في نهاية 2018 ، بزيادة تصل الي 7.9 مليون دينار، بنسبة نمو تصل الي 1.3%.

وإستحوذت شركات التأمين العاملة وفق النظام التكافلي علي 11.5% من إجمالي الأقساط المكتتبة في نهاية 2019 ، بقيمة 71 مليون دينار، بنسبة إرتفاع نسبته 6% مقارنة بالأقساط التي حققتها في العام السابق 2018 .

473.8 مليون دينار إجمالي فاتورة التعويضات المسددة بالسوق الأردنية نهاية 2019

وبلغت فاتورة التعويضات المسددة ، بسوق التأمين الأردنية ، 473.8 مليون دينار، بنهاية 2019 ، مقابل 466.3 مليون دينار في العام السابق 2018 ، بزيادة تصل الي 7.5 مليون دينار، بنسبة زيادة 1.6%.

ومن المعروف ، أن الإتحاد الأردني لشركات التأمين، تم تأسيسه عام 1989 ، ويمتد تاريخه الى عام 1956 ، باعتباره وريث الجمعية الأردنية لشركات التأمين ، والإتحاد مؤسسة ذات طابع مهني من أكبر الكيانات المهنية في الأردن نظراً للدور الكبير والمتعدد الذي يقوم به ، ويضم في عضويته كافة شركات التأمين في الأردن ، البالغ عددها 24 شركة ، ويتمتع بالشخصية الإعتبارية ، ويعمل وفق نظام رقم 107 لسنة 2008 وتعديلاته الصادر بإرادة ملكية سامية في أكتوبر 2008 والذي ألغى بموجبه نظام رقم (30) لسنة 1989 الذي صدر في يونيو 1989.

الجراف التالي يوضح أقساط وتعويضات فرعي التأمين علي الحريق والسيارات سواء التكميلي أو الإلزامي، وفقًا للبيانات الصادرة من الإتحاد الأردني لشركات التأمين.