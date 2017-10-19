إنجي المقدم تكشف عن أمنية لم تتحقق ومكالمة أسعدتها

في حوار مع المال حوار مشوار فنها ونجاحها الكبير في مسلسلي 30 يوم ولا تطفئ الشمس أحمد حمدي شاركت الفنانة إنجي المقدم في مسلسلين مؤخرا، وحققت بهما نجاحا كبيرا "30 يوم" مع الفنان آسر ياسين و"لاتطفئ الشمس" مع ميرفيت أمين، لكنها لم تقف أمامها في أي مشاهد وذلك ماتمنته حينما وافقت على المشار

في حوار مع المال حوار مشوار فنها ونجاحها الكبير في مسلسلي 30 يوم ولا تطفئ الشمس



أحمد حمدي

شاركت الفنانة إنجي المقدم في مسلسلين مؤخرا، وحققت بهما نجاحا كبيرا “30 يوم” مع الفنان آسر ياسين و”لاتطفئ الشمس” مع ميرفيت أمين، لكنها لم تقف أمامها في أي مشاهد وذلك ماتمنته حينما وافقت على المشاركة فيه.

بالإضافة لمسلسل يعرض لها حاليا وهو حكايات بنات الجزء الثاني والثالث وحقق ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.

تتحدث المقدم لـ”المال” ، عن كواليس المسلسلين “30 يوم” و”لاتطفئ الشمس”، والمكالمة التي أسعدتها مؤخرا والسينما التي تتمنى تقديمها للجمهور وأعمالها الفنية القادمة.

** المسؤولية الكبيرة

قالت الفنانة إنجي المقدم، إن أدوارها التي قدمتها في مسلسل “30 يوم ” مع الفنان آسر ياسين، ومسلسل لاتطفئ الشمس مع الفنانة ميرفيت أمين رمضان الماضي أضافت لها فنيا وأصبحت تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة في اختيار أي عمل فني جديد يعرض عليها حاليا.

وأضافت في حديثها لـ”المال” أنها أرهقت كثيرا في تصوير العملين في نفس الوقت تقريبا وذلك أصعب شيئا واجهها في المسلسلين.

ولفتت إلى أنها تلقت ردود أفعال إيجابية عن الدورين والمسلسلين بشكل عام لكن تأثرت بمكالمة الفنانة منى زكي كثيرا حينما هنأتها على أداءها في المسلسلين خاصة أنها تحبها على المستويين الفني والشخصي.

وعن تعاونها مع الفنانة القديرة ميرفت أمين في مسلسل لاتطفئ الشمس، قالت إنجي إنها لم تجمعها مشاهد معها للأسف في المسلسل برغم تواجدهما في نفس العمل، وذلك أحزنها كثيرا لأنها كانت أمنية بالنسبة لها في حياتها أن تقف أمام فنانة كبيرة بحجم ميرفت أمين التي تربت على أفلامها وأعمالها الفنية منذ طفولتها.

وأشارت إلى أنها تشارك حاليا في الجزء الثاني والثالث لمسلسل حكايات بنات مع الفنانات صبا مبارك ودينا الشربيني، قائلة: “لم أتردد في موافقتي على المشاركة في بطولة الجزء الجديد لحكايات بنات لأن العمل حقق نجاحا جيدا السنين الماضية برغم أن تقديم عمل فني مكون من أجزاء مختلفة شيئا مخيفا أحيانا بسبب عدم تقبل الجمهور لذلك أحيانا كثيرة”.

ونوهت إلى أن الجزئين حققا نجاحا كبيرا لأن حكايات البنات مثيرة للجمهور، ويطالبونها بتقديم جزءا رابعا منه.

وأضافت أن الكواليس بينها وبين دينا وصبا كانت مميزة كأصدقاء وذلك ما أضفى روحا جميلة على الشاشة.

** ظل الرئيس وبعد البداية يستحقان

وأشادت الفنانة إنجي المقدم ببعض الأعمال الدرامية مؤخرا منها ظل الرئيس الذي قام ببطولته الفنان ياسر جلال.

وقالت “أرى أن الفنان ياسر جلال، يستحق المكانة التي حققها والنجاح الذي حققه المسلسل لأنه تعب كثيرا في مشواره الفني، وشارك في أعمال فنية مع كبار الفنانين، وصبر حتى وصل للبطولة المطلقة في الدراما التليفزيونية”.

وأضافت “مثل الفنان طارق لطفي منذ سنتين أيضا حينما قدمته شركة فنون مصر في أولى بطولة مطلقة في مسلسل بعد البداية وشاركته في مسلسل شهادة ميلاد العام الماضي وأحبلت العمل معه كثيرا”.

وفيما يخص السينما، أكدت المقدم أنها أعجبت بفيلم القضية 23 للمخرج اللبناني زياد الدويري في مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي مؤخرا، وكذلك فيلم الشيخ جاكسون لأحمد الفيشاوي.

** الفنانة التي لن تعوض

وقالت المقدم “أحب السينما كثيرا وذلك مادفعها لحب الفن بشكل عام”، متمنية أن تقدم فيلما سينمائيا مؤثرا في الناس ويغير أشياء كثيرة فضلا عن الوصول لحلم العالمية.

وشددت أنجي المقدم أن كاريزما سعاد حسني لن تعوض أبدا في السينما، سواء من طاقتها وأداءها الفني، مشيرة إلى أنها كانت تحب التواجد في عصر السيتينات.

وكشفت أنها تقوم حاليا بقراءة سيناريوهات فنية جديدة في الدراما التليفزيونية والسينما بعد نجاحها في الدراما بشكل أكبر السنين الماضية في أكثر من عمل تليفزيوني .