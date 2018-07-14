إنجي الفرنسية: مصر تمتلك مؤهلات لتكون مركزا إقليميا للطاقة

نسمة بيومي وعمرسالم:استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فيليب أوليفير الرئيس التنفيذى لأنشطة الغاز المسال بشركة إنجى العالمية والوفد المرافق له حيث تم استعراض برامج عمل الشركة فى مصر وآخر تطورات مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.وأوضح الملا أنه تم مناقشة قانون تنظيم سو

نسمة بيومي وعمرسالم:

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فيليب أوليفير الرئيس التنفيذى لأنشطة الغاز المسال بشركة إنجى العالمية والوفد المرافق له حيث تم استعراض برامج عمل الشركة فى مصر وآخر تطورات مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.

وأوضح الملا أنه تم مناقشة قانون تنظيم سوق الغاز الجديد والذى يعطى الفرصة لشركات القطاع الخاص للدخول والمنافسة بكافة أنشطة صناعة الغاز بمصر، فضلاً عن إسهامه في إعطاء دفعة للاستثمار الأجنبي في تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى من الحقول المكتشفة.

وأكد الملا خلال اللقاء، أن العلاقات بين مصر وفرنسا تتميز بالمتانة والعمق وممتدة منذ عدة عقود، مشيراً إلى أن مصر نجحت في خلق مناخ جاذب للاستثمار وأن نتائج الأعمال المتميزة التي تحققت بقطاع البترول والغاز خلال الفترة الأخيرة جذبت أنظار العالم واهتمام الشركات العالمية الكبرى بالفرص الاستثمارية في مصر، وشجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على الاستمرار في ضخ الاستثمارات في قطاع البترول.

وأشاد رئيس شركة إنجى بما حققته مصر خلال الفترة الأخيرة والخطوات الفعلية الجادة التي تم اتخاذها على أرض الواقع لدعم دور مصر الإقليمى والدولى كدولة محورية في جميع مجالات الطاقة، لافتاً إلى أن مصر تتمتع بجميع المقومات التي تؤهلها لأن تصبح مركزاً اقليمياً للطاقة، وأن تكون مفتاح تحقيق طموحات دول منطقة شرق المتوسط بالكامل في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات البحر المتوسط.