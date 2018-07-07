إنجلترا تلحق بركب المتأهلين لنصف نهائي المونديال بإقصاء السويد

علي المصريلحق منتخب إنجلترا بركب المتأهلين للدور قبل النهائي من كأس العالم "روسيا 2018"، للمرة اﻷولي منذ عام 1990، بعد تغلبها علي السويد، بهدفين نظيفين، ضمن لقاءات دور الثمانية للمونديال، والذي أقيم بين المنتخبين علي ملعب "سامارا أرينا".وهذا أول فوز للمنتخب الإنجليزي على نظيره السويدي في نها

علي المصري

لحق منتخب إنجلترا بركب المتأهلين للدور قبل النهائي من كأس العالم “روسيا 2018″، للمرة اﻷولي منذ عام 1990، بعد تغلبها علي السويد، بهدفين نظيفين، ضمن لقاءات دور الثمانية للمونديال، والذي أقيم بين المنتخبين علي ملعب “سامارا أرينا”.

وهذا أول فوز للمنتخب الإنجليزي على نظيره السويدي في نهائيات كأس العالم، بعدما تعادل معه مرتين، الأولى بنتيجة 1-1 في مونديال 2002، والثانية بنتيجة 2-2 في مونديال 2006.

تقدم هاري ماجواير، بالهدف الأول لمنتخب إنجلترا، في الدقيقة 30، بعد عرضية رائعة من أشلي يونج، حولها برأسه إلى شباك أولسن، حارس السويد.

ويعد الهدف، الرابع لمنتخب الأسود الثلاثة خلال المونديال الحالي، عن طريق الضربات الرأسية، ليعادل المنتخب الإنجليزي رقم نظيره الألماني الذي سجل نفس العدد من الأهداف عن طريق ضربات الرأس في مونديال 2002.

وبات هاري ماجواير بات رابع لاعب في تاريخ منتخب إنجلترا، يسجل أول أهدافه الدولية مع الفريق، في الأدوار الإقصائية للمونديال، حيث سبقه ثلاثة لاعبين، وهم ألان مولري، وريو فيرديناند، ودافيد بلات.

ونجح ديلي آلي في تسجيل الهدف الثاني للإنجليز في شباك السويدين، من كرة رأسية في الدقيقة 59 من المباراة، ليضاعف النتيجة لمنتخب بلاده.

ويعد ألي هو ثاني أصغر لاعب، يسجل لمنتخب إنجلترا في كأس العالم، حيث يبلغ عمره حاليًا “22 عامًا و87 يومًا”، ويعتبر مايكل أوين أصغر لاعب، يسجل لـ”الأسود الثلاثة” في تاريخ المونديال، عندما كان عمره 18 عامًا و190 يومًا، وذلك في مرمى رومانيا، خلال نهائيات 1998.

بتلك النتيجة، تصعد إنجلترا لنصف نهائي البطولة، للمرة الثالثة في تاريخها، وتنتظر الفائز من مواجهة كرواتيا وروسيا التي ستقام مساء اليوم أيضا، لملاقاته يوم اﻷربعاء المقبل.

وحقق المنتخب اﻹنجليزي خلال مواجهة اليوم، عدة أرقام خلال اللقاء، فللمرة الأولى منذ الفوز 3-0 على الدنمارك في دور ال 16 بنسخة 2002، ينجح في تسجيل أكثر من هدف بمرحلة خروج المغلوب في كأس العالم.

وأصبح منتخب اﻷسود الثلاثة أكثر فريق يسجل من ضربة رأسية في المونديال الحالي، برصيد خمسة أهداف من ضربات رأس، حملت توقيع هاري كين وديلي آلي وهاري ماجواير وجون ستونز “هدفين”.

وتمكن لاعبين من توتنهام “هاري كين وديلي آلي”، من هز الشباك مع إنجلترا، في النسخة الحالية لكأس العالم، وهذا لم يحدث منذ مونديال 1970، عندما سجل وقتها بيترز ومولري.

كما عادل المنتخب الإنجليزي، أكثر رصيد تهديفي له، في نسخة واحدة في المونديال، حيث سجل 11 هدفًا حتى الآن في البطولة، معادلًا رقمه في مونديال إنجلترا 1966، عندما فاز باللقب.

