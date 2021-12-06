«إنجرام مايكرو» تسجل أعمالا بـ100 مليون دولار فى السوق المحلية سنويا

قدر محمد سليم، المدير الإقليمى لشركة «إنجرام مايكرو» الأمريكية العاملة فى حلول تكنولوجيا المعلومات بمصر وليبيا والسودان ، حجم أعمال الشركة فى مصر بنحو 100 مليون دولار سنويا، مضيفا أن شركته تعمل حاليا على تنفيذ مجموعة مشروعات منها، وسيتم الإفصاح عنها فور الانتهاء منها.

وأوضح لـ«المال» أن الشركة استطاعت عقد شراكات مع أكثر من 90 موردا فى مصر وليبيا والسودان حتى الآن على رأسهم شركة «كاسبرسكى» للحلول الأمنية و«ديل تكنولوجيز» لحلول الحوسبة .

ولفت إلى أن «إنجرام مايكرو» تعمل فى عدة قطاعات تكنولوجية هى حلول الأمن السيبرانى وخدمات السوفت وير، وكاميرات المراقبة والحلول المقدمة للمنازل الذكية، علاوة على حلول السحابة الذكية ، مشيرا إلى أن “إنجرام مايكرو” تمتلك منصة إلكترونية للتجار على غرار منصة “أمازون” لتقديم خدمات السحابة ويشتمل على أكثر من 35 مزود للخدمة.

وتوقع نمو محفظة مشروعات الشركة فى أسواق مصر وليبيا والسودان خلال العام المقبل بنسبة تتراوح بين 25 و30 % .

فى سياق متصل، لفت إلى أن «INGRAM MICRO» تعتزم الدخول فى تكنولوجيا إنترنت الأشياء “IOT” وتقنيات الذكاء الاصطناعى، منوها بأن الفترة الماضية شهدت توقيع مجموعة من الشراكات مع وزارة الاتصالات وهيئة تنمية الصناعة “إيتيدا” وشركة “HP” ومن المخطط الانتهاء منها خلال الربع الأول من عام 2022 والإعلان عنها.

على صعيد آخر، رأى أن جائحة كورونا ساهمت فى نمو حجم أعمال الشركة فى السوق المحلية مع تنامى الطلب على قطاع تكنولوجيا المعلومات تزامنا مع طرح الحكومة العديد من المشروعات القومية وفى مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

يذكر أن «INGRAM MICRO» هى شركة أمريكية تأسست عام 1991 وتعمل فى أكثر من 60 دولة حول العالم منها، وتخدم أكثر من 170 ألف عميل مثل شركات “آبل” و”آى بى إم” و”آيسر” عن طريق شبكة مبيعات وتوزيع فى أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ.