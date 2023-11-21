«إنجرام مايكرو الأمريكية» تضخ 60 مليون دولار في مصر

تعتزم شركة إنجرام مايكرو الأمريكية للحلول ضخ 60 مليون دولار استثمارات فى مصر خلال العام المقبل.

كشف محمد سليم، المدير الإقليمى للشركة فى مصر وليبيا والسودان وشرق أفريقيا، أنها قامت بزيادة عدد شركائها إلى 90، أبرزهم زوهو ودى لينك وكلاود سترايك.

وأوضح «سليم» -فى تصريحات خاصة على هامش فعاليات اليوم الثانى من معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى 2023- أن السوق المصرية تستحوذ على %80 من إجمالى حجم أعمال «إنجرام مايكرو» فى المنطقة، مرجعًا ذلك لما تمتلكه مصر من مقومات، أبرزها الكثافة السكانية وتحسين قوام البنية التحتية.

فى سياق متصل، أوضح أن «إنجرام مايكرو» تستهدف تحقيق %6 نموا بنهاية العام الحالي، لافتًا إلى أن الظروف العالمية حالت دون تحقيق معدل أعلى من ذلك كانت تتبناه الشركة.

وعلى صعيد آخر، أشار إلى أن «إنجرام مايكرو» تقدم مجموعة من برامج الدعم للشركات المحلية الناشئة، بهدف زيادة معدلات نمو حجم الأعمال، خاصة أن مصر لديها استراتيجية لمساعدة هذه الكيانات.

ولفت إلى أن «إنجرام مايكرو» تعمل فى عدة قطاعات تكنولوجية هى حلول الأمن السيبرانى، وخدمات السوفت وير، وكاميرات المراقبة والحلول المقدمة للمنازل الذكية، علاوة على حلول السحابة الذكية.

وأشار إلى أن “إنجرام مايكرو” تمتلك منصة إلكترونية للتجار على غرار «أمازون» لتقديم خدمات السحابة، وتشتمل على أكثر من 35 مزودا للخدمة.

يذكر أن «INGRAM MICRO» شركة أمريكية تأسست عام 1991 وتعمل فى أكثر من 60 دولة حول العالم منها، وتخدم أكثر من 170 ألف عميل مثل شركات «آبل» و«آى بى إم» و«آيسر» عن طريق شبكة مبيعات وتوزيع فى أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ.