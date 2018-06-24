إنجتلرا تمطر بنما بسداسية وترافق بلجيكا لثمن نهائى المونديال

– اللعب النظيف يحسم متصدر المجموعة السابعة بين الأسود الثلاثة والشياطين الحمر





على المصرى





اكتفى المنتخب الإنجليزى، بنصف دستة أهداف مقابل هدف فى شباك بنما، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة السابعة من كأس العالم “روسيا 2018″، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب “نيجني نوفجورود”.





وأحرز أهداف المنتخب الإنجليزي جون ستونز هدفين فى الدقيقة 8 و40، وهاري كاين “هاتريك” فى الدقائق 22 و45+1 من ركلتي جزاء و62، وجيسي لينجارد فى الدقيقة 36، فيما سجل فيليب بالوي هدف بنما الوحيد في الدقيقة 78، وهو أول أهداف منتخب بلاده فى كأس العالم، لتنفجر الاحتفالات فى دكة بدلاء بنما، وللجماهير المتواجدة فى ملعب اللقاء.





وارتفع رصيد المنتحب الإنجليزي إلى ستة نقاط، بعد فوزها في المباراة الأولى على تونس 2-1، وهو الرصيد ذاته الذي يحمله منتخب بلجيكا الذي رافقه إلى الدور ثمن النهائي، علما بأنه يتصدر بفارق الأهداف، فيما ودعت بنما وتونس النهائيات بعد خسارتين متتاليتين لكل منهما، ولم يحصدا أى نقاط حتى الآن.





وفي حالة تعادل بلجيكا وإنجلترا في الجولة الثالثة والأخيرة، الذى سيقام يوم الخميس المقبل، سيتصدر المجموعة المنتخب الأفضل من ناحية اللعب النظيف، فيما ستلعب تونس بنما في مباراة تحصيل حاصل.





حقق المنتخب الإنجليزي، رقما قياسيا خلال الشوط الأول فى مباراة اليوم، حيث إنه للمرة الخامسة في تاريخ كأس العالم، يسجل منتخبا 5 أهداف في الشوط الأول في مباراة بالبطولة، منذ مباراة المنتخب الألماني والبرازيلي في نصف نهائي مونديال 2014.





ويعد الهدف الأول لمنتخب إنجلترا، الذى سجله جون ستونز، فى الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، هو الأول للاعب من مانشستر سيتي، لمنتخب إنجلترا في كأس العالم منذ أكثر من 36 عامًا، وتحديدا منذ أن سجل تريفور فرانسيس، هدفا في مونديال 1982.





أما الهدف الرابع الذى سجله ستونز أيضا، فعادل رقما إنجليزيا عمره 52 عاما، حينما تمكن منتخب الأسود الثلاثة من تسجيل 4 أهداف في مباراة واحدة بالمونديال، وكانت فى نهائى نسخة 1966، التى فاز بها المنتخب الإنجليزى، عندما سجلت رباعية في مرمى ألمانيا، خلال المباراة النهائية بين الفريقين.





فيما حقق هاري كين، رقما مميزا، خلال المباراة ذاتها، حيث يعد ثالث لاعب إنجليزي يسجل 3 أهداف أو أكثر في دور المجموعات بالمونديال، بعد روجر هنت 1966، وجاري لينكر في 1986، وهو أول لاعب إنجليزي يسجل ركلة جزاء في البطولة، منذ ديفيد بيكهام ضد الأرجنتين في 2002، وسجل كين الهدف الثاني والخامس للمنتخب الإنجليزي من ركلتى جزاء، في الدقيقتين 22 و46، قبل أن يضيف السادس لبلاده والثالث “هاتريك” له فى الدقيقة 62.





وخطف هاري كين، بأهدافة الثلاثة، صدارة هدافى كأس العالم، من الثنائى البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبلجيكي روميلو لوكاكو، إذ يمتلك الثنائى 4 أهداف حتى الآن، فيما رفع كين الذى سجل هدفى منتخب بلاده بالجولة الأولى أمام تونس، إلى خمسة أهداف معتليا صدارة الترتيب.





وأصبح كين ثالث لاعب إنجليزي في التاريخ يسجل هاتريك في كأس العالم، بعد جيوف هورست فى نسخة 1966، وجاري لينيكر فى بطولة 1986، كما أصبح كين أول لاعب يسجل 5 أهداف في أول مباراتين في كأس العالم منذ الفرنسى جوست فونتين قبل 60 عامًا وتحديدًا في مونديال 1958.