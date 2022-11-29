إنجاز 98% من أعمال تطوير منطقة محسن الكبرى بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على مدير مديرية الطرق ووحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، لسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق بمنطقة محسن الكبرى والتي تعد ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة التي يتم تنفيذها بموجب البروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وأوضح المحافظ أن إجمالي نسبة تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة قد بلغت 98% .

ووجه المحافظ على مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة برئاسة المهندسة أمل محمود، بسرعة الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمناطق الأشد احتياجا، وذلك لرفع العبء عن كاهل أهالي تلك المناطق.

وأوضح الشريف أنه يتم العمل على رصف حوالي 253 شارع بمنطقة محسن الكبرى، وأن نسبة تنفيذ أعمال الرصف بالمنطقة حتى الآن قد بلغت 98%.

وأكد الشريف على الدكتورة ميرفت أحمد رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، بضرورة القيام بالمتابعة اليومية والمستمرة لأعمال التطوير التي تتم في المنطقة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة الإنارة بالمنطقة بنسبة 100% حيث تم تركيب 1930 ذراع إنارة، و 500 عامود إنارة، و 2430 كشافا لخدمة الإنارة العامة بالمنطقة وتلبية لاحتياجات الأهالي.