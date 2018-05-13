إنجاز 85% من كيما 2 بأسوان والتكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 11 مليار جنيه

المال - خاص قام الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام بزيارة إلى شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بمحافظة أسوان، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وفق بيان وتفقد الوزير مشروع "كيما 2" لإنتاج الأمونيا واليوريا بتكنولوجيا

المال – خاص

قام الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام بزيارة إلى شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بمحافظة أسوان، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وفق بيان

وتفقد الوزير مشروع “كيما 2” لإنتاج الأمونيا واليوريا بتكنولوجيا الغاز الطبيعى، والذى تتجاوز تكلفته الاستثمارية 11 مليار جنيه، فى جولة رافقه خلالها السيد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، والسيد المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والسيد المهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة كيما.

وأشاد الوزير بجهود العاملين فى المشروع ومعدلات التنفيذ، مؤكدا أن مشروع “كيما 2” يمتلك كل مقومات النجاح حيث إن صناعة الأسمدة من الصناعات الواعدة فى مصر، كما أنه يمثل فرصة جيدة لرفع كفاءة المصنع وزيادة إنتاج الأمونيا واليوريا باستخدام الغاز الطبيعى، خاصة فى ظل اكتشافات الغاز الأخيرة فى مصر والتى يجب استغلالها بالشكل الأمثل من خلال إضفاء قيمة مضافة على منتجات الشركات التابعة بدلا من تصدير الغاز بصورته الخام.

وأكد أن مشروع التطوير يأتى فى إطار اهتمام الدولة بصعيد مصر حيث إنه يساهم في خلق الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

كما عقد الوزير اجتماعا مع مجلس إدارة شركة كيما، واستمع إلى عرض من السيد رئيس الشركة حول المشروع الجديد، ومعدلات التنفيذ التى بلغت نسبتها أكثر من 85% تمهيدا لبدء التشغيل فى مطلع العام المقبل، حيث وجه بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال والبدء فى التشغيل الفعلى فى الموعد المحدد.

ويعد مشروع “كيما2 ” من المشروعات الاستثمارية القومية العملاقة، حيث يستهدف إنتاج 1200 طن أمونيا / يوم، و1570 طن يوريا / يوم، فضلا عن رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع القائم “كيما 1” من 300 طن / يوم من سماد النترات إلى 660 طن / يوم، إلى جانب توفير 150 ميجاوات / ساعة للشبكة الموحدة وتحقيق التوافق البيئى التام.