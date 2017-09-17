إنجاز 75% من أنفاق قناة السويس

نادية صابر:كشف المهندس محسن قطب، مدير مشروع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية، أنه تم إنهاء 75 % من الأعمال بمشروع أنفاق قناة السويس، موضحا أن أعمال الحفر بالنفق الجنوبي بلغت 3.7 كيلو متر، من إجمالي 4.8 كيلو متر طول النفق، الذي يمر أسفل قناة السويس الرئيسية، والمجرى الجديد لقناة السويس، فيما بل

نادية صابر:

كشف المهندس محسن قطب، مدير مشروع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية، أنه تم إنهاء 75 % من الأعمال بمشروع أنفاق قناة السويس، موضحا أن أعمال الحفر بالنفق الجنوبي بلغت 3.7 كيلو متر، من إجمالي 4.8 كيلو متر طول النفق، الذي يمر أسفل قناة السويس الرئيسية، والمجرى الجديد لقناة السويس، فيما بلغ حجم التنفيذ في النفق الشمالي 3.2 كيلو متر من إجمالي 4.8 كيلو متر.

مؤكداً أنه تم الانتهاء تماما من أعمال الحفر للنفقين أسفل المجرى الرئيسي لقناة السويس، والمجرى الجديد.

وأشار في تصريحات صحفية اليوم – الأحد، خلال جولة ميدانية للواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية، بموقع العمل، أن افتتاح النفق أمام حركة السيارات في 30 يونيو من العام المقبل 2018 .

وقال إن معدل الحفر اليومي وصل لنحو 30 مترا يوميا، وأكد أن معدلات العمل اليومي بلغت نحو 36 حلقة خرسانية يوميا.

