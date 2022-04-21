سجل مشروع ازدواج قناة السويس بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة ما يقرب من 21%، بإجمالي كميات تكريك قدرها 13 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، فيما بلغ إجمالي معدلات التكريك بموقع مشروع توسعة القناة من الكم 132إلى الكم 162 حوالي 5 ملايين متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة إنجاز بلغت 28%.

جاء ذلك خلال تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مساء أمس الأربعاء، موقع مشروع تطوير القطاع الجنوبي، يرافقه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، للوقوف على معدلات الإنجاز ومتابعة سير العمل.

كما وقف الفريق ربيع على مستجدات الأعمال الهندسية والمدنية في محيط مشروع التوسعة والتعميق حيث تجاوزت نسبة إنجاز التكسيات الجديدة حوالي 52% كما قاربت أعمال تجهيز أحواض الترسيب على الانتهاء بنسبة إنجاز بلغت 80 %، وتخطت نسبة إنجاز شمعات الرباط الجديدة 40%.

وأكد رئيس الهيئة أن معدلات الأداء تمضي بخطى متسارعة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد والاستفادة بما سيتيحه المشروع من زيادة عامل الأمان الملاحي وتحسين حركة الملاحة بالقطاع الجنوبي للقناة، فضلا عن تأثيره على زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بهذه المنطقة بمعدل 6 سفن إضافية.

وأوضح الفريق ربيع أنه من المقرر زيادة عدد الكراكات المشاركة في المشروع خلال المرحلة المقبلة حيث تشارك ثلاث كراكات تابعة للهيئة في مشروع التوسعة والتعميق تشمل كل من الكراكة مهاب مميش والكراكة حسين طنطاوي والكراكة الصديق، فيما تشارك الكراكتان الحمرا والمرفأ في مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى وانضمت لهما مؤخرا الكراكة الصدر للعمل بالمشروع، ومن المقرر انضمام الكراكة “كاسيوبيا” التي وصلت منطقة البحيرات الكبرى للعمل بالمشروع في مطلع الشهر المقبل بعد تجهيزها.

عقب ذلك، شارك الفريق أسامة ربيع واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس العاملين بالمشروع الإفطار على متن الكراكة حسين طنطاوي، وحرص على تبادل الحديث معهم ووجه لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد متواصل في مختلف الظروف، ناقلا لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد في العمل.