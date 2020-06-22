«إنجاز غير مسبوق».. المستشفيات التعليمية : إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا (صور)

تم إنقاذها على أيدى طاقم طبي متميز من مستشفى المطرية التعليمى، والذى نعول عليهم الكثير فى تقديم خدمة طبية متميزة داخل المستشفى

أكد محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأنه استمرار لريادة الهيئة بسواعد أبنائها المخلصين وتفردهم بإنجاز التدخلات الجراحية الدقيقة بمنتهى الدقة بنسب نجاح عالمية وطواقم طبية تكافئ، بل وتتفوق على مثيلاتها داخل وخارج مصر، تم اليوم إجراء أول عملية قسطرة مخية لمريضة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) كانت تعانى من نزيف بالمخ وتمدد شريانى، مما كان يهدد حياتها، وتم إنقاذها على أيدى طاقم طبي متميز من مستشفى المطرية التعليمى، والذى نعول عليهم الكثير فى تقديم خدمة طبية متميزة داخل المستشفى.

وأفاد د. وائل الدرندلي، مدير المستشفى والذي أشرف على تخدير المريضة، بأنه تم حجز المريضة بوحدة السكتة الدماغية فجر السبت الموافق ٢٠ يونيه، حيث كانت تعاني من نزيف تحت الأم العنكبوتية ناتج عن تمدد شرياني، بالمخ بالإضافة إلى كونها مريضة كورونا طبقا لما ورد بالأشعة المقطعية على الصدر، وتم تحضير المريضة بالوحدة تحت إشراف رئيس الوحدة د. نبيل كتشنر لمدة يومين لمناظرة الفحوصات والعرض على استشارى التخدير وأخذ مسحة فيروس كورونا.

وأضاف أنه تم دخول المريضة اليوم القسطرة بعد استيفاء جميع الفحوصات والعروض الخاصة بالمريضة وتم تخدير المريضة بعد توصيلها علي المونيتور وأخذ جميع العلامات الحيوية تحت اشراف استشاري التخدير د. وائل الدرندلى وقام د. احمد بسيوني أستاذ المخ والأعصاب والفريق المعاون بقيادة د. أحمد عطية ود. روماني عدلي ود. محمد ساهر هاشم وطاقم التمريض برئاسة مس عزة توفيق بعمل غلق للتمدد الشرياني، والمريضة حالتها مستقرة وتخضع للملاحظة على مدار الساعة.