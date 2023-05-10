«إنجازات» توقع شراكة مع «إي أسواق مصر» لاستخدام الطاقة النظيفة والري الذكي بالمجال الزراعي

وقعت شركة إنجازات العاملة كمطور ومشغل مستقل للطاقة والمياه اتفاقية مع شركة “إي أسواق مصر” المالكة لمنصة إي أسواق مصر إحدى شركات مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية، لتعميم استخدامات تكنولوجيا المرافق المستدامة وتطبيقات الطاقة النظيفة والشمسية والري الذكي.

جاء التوقيع خلال مشاركة “إنجازات” في معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة الشمسية Solar Mena Show، وستتيح المنصة الإلكترونية كل الخدمات والمنتجات التي تقدمها شركة “إنجازات” للمجتمع الزراعي مثل ألواح الطاقة الشمسية والمذبذبات والطلمبات ونظم الري الحديثة في إطار رؤية مصر 2030.

وتمكن الشراكة صغار المزارعين وموفري خدمات التركيبات من الحصول على المنتجات بنظم تقسيط تصل إلى 5 سنوات، وبمقدم 20% فقط في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تطبيق نظم التمويل الإلكتروني -fintech- تحت شعار “اشتري الآن وادفع لاحقاً، وتتيح أيضًا خدمات التوصيل والدعم اللوجستي والتي تمكن المزارعين والمقاولين وموفري خدمات التركيبات من الحصول على أجود المنتجات في موقع التركيب مباشرة.

وتستعد الشركتان لإطلاق أولى مخرجات هذا التعاون من ألواح Chint العالمية لأول مرة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا مع بدء التشغيل التجريبي لخدمات التقسيط لمدة تصل إلى 5 سنوات وتوصيل المنتجات لجميع أنحاء الجمهورية.

ويقام معرض الطاقة الشمسية المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز مصر للمعارض الدولية في مدينة نصر بالشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومشاركة وزارة الإنتاج الحربي وحضور كبير من الشركات المصرية والعربية والعالمية .

واكد محمد الدمرداش العضو المنتدب لـ”شركة إنجازات مصر” أن اطلاق الدولة للمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية يعزز قطاع الاقتصاد الأخضر الذكي في هيكل الاقتصاد المصري، من خلال تحقيق عنصر تراكم الخبرات الناجحة وتراكم وتفاعل نتائج تجارب المشروعات التنموية الذكية في العديد من قطاعات هيكل الاقتصاد المصري.

جاء ذلك على هامش توقيع اتفاق للتعاون بين شركة إنجازات مصر المنفذة لمشروع بلاط مع شركة منصة اسواق مصر للتعاون في مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية .

وعرض العضو المنتدب لـ”شركة إنجازات مصر” لأهم أبعاد استراتيجية الشركة في المشروعات الذكية الخضراء، مشددا على انها تستهدف خدمة جميع مستثمري قطاع الزراعة وبالأخص المزارعين الصغار.

وتهدف الشركة إلى أن يركز الفلاح والمزارعين على أعمال وفن الزراعة بينما تقوم الشركة بكافة الأعمال والخدمات التي ليست من صميم العمل الزراعي ولكن تسهل عليه عملية الزراعة وتقدم له الخدمة بأسعار معقولة يمكن ان تتحول بعد ذلك إلى أسعار رخيصة؛ عبر تقديم خدمات البنية التحتية الزراعية كالطاقة لتشغيل المعدات الزراعية والمياه.