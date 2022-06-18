إنجازات الإنتاج الحربى.. المشاركة في العديد من المعارض المحلية والدولية

شاركت وزارة الإنتاج الحربي بمنتجات شركاتها التابعة المختلفة في العديد من المعارض خلال هذه الفترة كما قامت بعرض مواد دعائية وفيلمية عن أبرز منتجاتها التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات الصناعية بعدد من هذه المعارض، وذلك في إطار دعم المنتج المحلي وتوفير منتجات مدنية عالية الجودة وبأسعار منافسة تلبي احتياجات المواطنين.

وقامت وزارة الإنتاج الحربي بالمشاركة في معرض القاهرة الدولي 2021 ومعرض أسبوع القاهرة للمياه واللذان تم إقامتهما بشهر أكتوبر الماضي، وفي شهر نوفمبر 2021 شاركت وزارة الإنتاج الحربي في معرض Cairo ICT ومعرض النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر واللذين أقيما في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، شاركت في معرض منتجات قطاع الأسرة بمقر محافظة شمال سيناء.

كما شاركت في معرض التجارة البينية الأفريقية الذي عُقد بمدينة دربان بجنوب أفريقيا والذي استهدف توفير منصة فريدة لإيجاد آلية متطورة لتبادل معلومات التجارة والاستثمار والسوق بين أصحاب الأعمال والمستثمرين والصناع من مختلف الدول الأفريقية لدعم زيادة التجارة الأفريقية البينية إلى جانب مناقشة الحلول الخاصة بالتحديات التي تؤثر على التجارة والاستثمارات بين البلدان الأفريقية، كما شاركت الوزارة في ذات الشهر بمعرض “HATS” للأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ.

وكان أبرز وأهم المعارض التي شاركت فيها وزارة الإنتاج الحربي هو معـــرض مصــر الدولــي للصناعــات الدفاعيــة والعسكريــة “EDEX 2021” والذى شاركت الوزارة في إقامته وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وعلى مدار أيام المعرض الأربعة شهد جناح وزارة الإنتاج الحربي إقبالاً كبيراً من الزائرين والمهتمين بالشأن العسكري للتعرف على جانب من منتجات الإنتاج الحربي العسكرية ومدى التطور والتقدم الذي وصلت إليه هذه المنتجات التي تُصنع وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع حول العالم، فشاركت الوزارة بعدد من منتجاتها العسكرية مثل المدرعة المصرية “سينا 200″ والنسخة المطورة من العربة المدرعة ST-500″” إلى جانب الرشاش المصري متعدد الأغراض (عيار 7.62×51 مم) والعديد من المنتجات العسكرية المتطورة الأخرى.

وشاركت الوزارة في معرض المصريين الثاني للتنمية المستدامة والاستثمار الذي عُقد في شهر ديسمبر الماضي بجمعية مجموعة المصريين، كما شاركت في معرض نقابة المهندسين لمنتجات قطاع الأسرة ومعرض نادي المهندسين اللذين تم إقامتهما بشهر فبراير 2022 لخدمة المهندسين وأسرهم.

وفي مارس 2022 شاركت وزارة الإنتاج الحربي بمعرض الدفاع العالمي الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية، والذي حضر افتتاحه وشارك في فعالياته المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي في إطار العلاقات المترابطة بين مصر والسعودية والحرص على الإطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية

وشاركت الوزارة أيضاً في معرض Metal & Steel Middle East 2022 الذي أقيم بمركز مصر الدولي بالتجمع الخامس خلال شهر مارس الماضي وشكل منصة لدعم قطاع صناعة الحديد والصلب وتشغيل المعادن، إلى جانب مشاركة عدد من شركات الإنتاج الحربي في معرض “من النهاردة مصري” الذي تم تنظيمه بأبريل الماضي في المنصورة لدعم وتشجيع الاقتصاد الوطني والمنتجات المحلية.