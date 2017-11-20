إنت مين فى مسلسل سابع جار.. تجتذب جمهور فيسبوك

رحاب صبحى نوع جديد من الدعاية للمسلسلات التى تستهدف ربط المشاهد بشخصيات العمل من خلال السوشيال ميديا ابتكره الصفحة الرسمية لمسلسل "سابع جار" الذى يعرض حاليًّا على قنوات سى بى ىسى ، والذي يلعب بطولته الفنانون دلال عبد العزيز، وشيرين، وأسامة عباس، وصفاء جلال، وهانى عادل، بالإضافة إلى عدد كبي

رحاب صبحى

نوع جديد من الدعاية للمسلسلات التى تستهدف ربط المشاهد بشخصيات العمل من خلال السوشيال ميديا ابتكره الصفحة الرسمية لمسلسل “سابع جار” الذى يعرض حاليًّا على قنوات سى بى ىسى ، والذي يلعب بطولته الفنانون دلال عبد العزيز، وشيرين، وأسامة عباس، وصفاء جلال، وهانى عادل، بالإضافة إلى عدد كبير من الوجوه الجديدة.





أسلوب الدعاية المبتكر عبارة عن تطبيق إنترنت يقوم على لعبة على موقع التواصل الاجتماعى باسم: “إنت مين فى شخصيات مسلسل سابع جار؟”، وتقوم اللعبة على طرح سبعة أسئلة على المستخدم تتعلق بميوله الشخصية، وميله للتدخين، ونوعية ملابسه، وطريقة تصرفك في مواقف معينة.. إلخ، وبناء على هذا يتم تحديد الشخصية التي تتشابه صفاته مع صفاتها.

وجاء تفاعل الجمهور على فيسبوك مع اللعبة بشكل ملحوظ، مع غلبة العنصر النسائي على المشاركات، فقالت مشارِكة فى اللعبة “أنا ميكس من كله، مش واحدة معينة”، كما قالت أخرى إنها شبه شخصية هبة. وقال الكثير أيضًا إنهم يشبهون شخصية لمياء التى تجسدها دلال عبد العزيز، والآخر كانت شخصيته قريبة من هبة إنما مى كانت شخصيات قليلة تشبهها.

بينما قالت أخرى: “أنا كنت متاكدة إنى هبة من الأول أصلًا وأدينى اتأكدت.. طيب أنا هبة فين الحشيش بقى”، وقالت ثالثة: “فيّا حاجة من كل واحدة فيهم”.