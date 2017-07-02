إنتيسا سان باولو يعرض المساهمة في هيكلة بنك ناصر

أحمد الدسوقى: تلقى بنك ناصر الاجتماعى مؤخرا عرضاً من بنك «إنتيسا سان باولو» الإيطالى للمساهمة فى عمليات إعادة الهيكلة التى تستمر 36 شهرا على مرحلتين. كشف الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر فى حوار مع «المال»، عرض البنك الإيطالى توقيع عقد توأمة بين ال

أحمد الدسوقى:

تلقى بنك ناصر الاجتماعى مؤخرا عرضاً من بنك «إنتيسا سان باولو» الإيطالى للمساهمة فى عمليات إعادة الهيكلة التى تستمر 36 شهرا على مرحلتين.

كشف الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر فى حوار مع «المال»، عرض البنك الإيطالى توقيع عقد توأمة بين البنكين، نظراً لامتلاكه بنكاً اجتماعياً مشابها، وخبرة كبيرة فى هذا المجال، وأضاف أن مصرفه يدرس العرضى وسيرد عليه قريباً.

وأشار إلى أن برنامج إعادة الهيكلة ينقسم إلى مرحلتين مدة كل منهما 18 شهراً، الأولى تقوم على التشخيص، وتحديد الاحتياجات،أما الثانية فتشمل التنفيذ.

فى سياق متصل، قال «فاروق» إن بنك ناصر يخطط لجذب ودائع جديدة بنحو مليارى جنيه، خلال العام المالى الجديد، لتصل إجمالى الودائع إلى 7 مليارات جنيه، بنهاية يونيو المقبل، مقابل 5 مليارات جنيه حالياً، كما يستهدف طرح وعاء ادخارى مبتكر خلال أيام – رفض الإفصاح عن طبيعته – مؤكدا أن «ناصر» قادر على جذب ودائع بقيمة 2 مليار جنيه، عبر هذا الوعاء الذى أكد أنه سيشهد إقبالاً كبيراً من قبل العملاء.

ولفت «فاروق» إلى أن محفظة القروض بلغت 9 مليارات جنيه، مؤكدأ أن مصرفه يخطط لضخ مليار جنيه على الأقل خلال العام المالى الجديد.