«إنتو أملنا» و«بنتونس ببعض».. مطربون يشاركون الجمهور أزمة «كورونا»

قرر بعض المطربين مشاركة الجمهور أزمة فيروس كورونا الحالي، من خلال طرح أغنيات جديدة بصوتهم للتعبير عن هذه الأزمة ليست فقط لتوعيتهم وإنما بهدف بث الإيجابية في نفوس الجمهور.

طرح الفنان راغب علامة اغنية جديدة بعنوان “انتو املنا” تقديرًا للجيش الأبيض (الاطباء) وما يقدمونه من تضحيات لمحاربة هذا الوباء، كلمات نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياشي.

كما قرر الفنان حمادة هلال طرح أغنية جديدة بعنوان “بنتونس ببعض” على شاشة إم بي سي مصر، والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة اغنية جديدة ايضا “خليك في البيت ” وقام بتقديمها وهو يرتدي الكمامات على وجهه.

زين نصار : الفن يجب أن يسهم في التعبير عن هذه المحنة الصعبة لنا جميعًا

ويرى الناقد الموسيقي زين نصار أن هؤلاء المطربين حينما يقدمون أغنيات تعبر عن الحالة الصعبة التي نعيشها حاليا بسبب فيروس كورونا وخطورته على الانسانية اجمع، فهم بالفعل يعبرون عن الواقع الذي نعيشه بالفن، وهذه هي الرسالة الحقيقية للفنان في الأزمات والمواقف الصعبة للمجتمع.

وتابع: إننا يجب أن نسهم في نشر الوعي بيننا بخطورة هذا الوباء كل في مجاله سواء الاعلامي او الصحفي أو الفنان الذي يسهم باغنية بصوته في التعبير عن هذه الحالة والمحنة الصعبة.

واضاف نصار ايضا ان هذه الاغنيات التي تطرح هذه الايام تعبر عن الروح السائدة في المجتمع المصري والعربي، لافتا انه يجب ان يكون للفن دور خلال هذه الفترة.

اسلام خليل : ما يقدم حاليًا استهلاك للحدث

ويقول الشاعر اسلام خليل انه قام بتقديم اغنية عن ازمة فيروس كورونا منذ فترة “حرب كورونا” وتم اذاعتها في قنوات اجنبية مثل بي بي سي والحرة ايضا ودبي .

ولفت الى ان هؤلاء المطربين الذي قدموا اغنيات جديدة عن كورونا اليومين الماضيين ، هدفهم التواجد في هذا التوقيت فقط بدلا من الجلوس في المنزل.

واشار الى ان الاغنية يجب ان يكون لها رسالة معينة حقيقية للناس ، وتؤثر فيهم وطالما لما تؤثر فيهم بصورة كبيرة معنى ذلك انها لم تصنع بشكل جيد واستهلاكية وتم تسجيلها في بيوتهم بسبب قرار حظر التجول وعدم القدرة على الخروج من المنزل.

عصام حسني : أغنيات لملء فراغ الجمهور فقط هذه الأيام

وقال الشاعر الغنائي عصام حسني إن هذه الاغنيات لملء الفراغ فقط في وقت جلوس الجميع في منازلهم ، لكن بمجرد انتهاء محنة كورونا الصعبة علينا جميعا لن يتذكر احدا هذه الاغنيات.

ولفت الى ان هؤلاء المطربين يحاولون تسلية الجمهور وقت البقاء في المنزل هذه الفترة تحديدا بتقديم اغنيات جديدة ، يناقشون من خلالها تداعيات فيروس كورونا وتوعية احيانا باهمية الجهاز الطبي مثلما قدم راغب علامة في اغنيته الجديدة ” انتوا املنا “.

واشار حسني ايضا إلى ان اي اغنية ستطرح في هذه الأيام عن كورونا هدفها توعية الناس ضد هذا الوباء الخطير لكن لن تعيش مدة طويلة بمجرد انتهاء هذه الازمة.