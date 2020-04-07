«إنتوا أملنا» رسالة شكر وأمل من راغب علامة في زمن «كورونا»

أغنية بمثابة رسالة شكر وتقدير موجّهة لأبطال خطّ الدفاع الأوّل في الحرب مع كورورنا من كلّ اللبنانيين.

فاجأ المطرب راغب علامة الجمهور بأغنية “إنتوا أملنا” التي أطلقها إثر الأزمة التي خلّفها تفشّي جائحة كورونا في لبنان وأنحاء العالم أجمع.

وقال راغب في تصريحات صحفية أنها، أغنية بمثابة رسالة شكر وتقدير موجّهة لأبطال خطّ الدفاع الأوّل في الحرب مع كورورنا من كلّ اللبنانيين.

وتعاون راغب في هذا العمل الفنيّ مع جان ماري رياشي لحناً وتوزيعاً، ونزار فرنسيس شعراً، في حين أشرف سامي صعب على الإدارة الفنيّة للكليب المصوّر.

وتقول كلمات الأغنية: “في خوف مقرّر يقتلنا .. وعم تصعب الأحوال هالمرّة إنتوا أملنا .. ولو كنتوا .. لو كنتوا قلال كل الدني عم تبتلي … ما عاد بدّها بالمسألة إنتوا فرسان المرحلة .. والأبطا”ل.