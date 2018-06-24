إنتهاء 95% من مرافق المرحلة الثانية للإسكان الاجتماعي ببورسعيد

أمانى العزازى أعل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن إنتهاء أكثر من ٩٥% من أعمال المرافق للمرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي.وأوضح المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده مع الأجهزة التنفيذية، بحضور المهندس كامل ابو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، لبحث الموقف التنفيذي

أمانى العزازى

أعل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن إنتهاء أكثر من ٩٥% من أعمال المرافق للمرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي.

وأوضح المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده مع الأجهزة التنفيذية، بحضور المهندس كامل ابو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تتم علي أرض المحافظة، أنه تم الإنتهاء من أعمال الرفع المساحي لتوصيل الغاز إلى المناطق التي لم يصلها بحي العرب، وسوف يتم التوصيل لعدد 8 ألاف وحدة سكنية.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن عدد السكان المتقدمين للحصول علي الخدمة بالحي الإماراتي بلغ ١٧٧٤ مواطن، وتم توصيل الوصلات الخارجية لهم، ويجري العمل في عدد من المناطق القابوطي وشرق الحاسب الآلي ومساكن اللنش.