إنتل تطرح 4 عائلات جديدة من المعالجات في معرض «الألكترونيات الاستهلاكية»

أعلنت شركة إنتل خلال مشاركتها في معرض الالكترونيات الاستهلاكية CES بلاس فيجاس الذى يقام خلال الفترة من 11الي 14 يناير الجاري، طرح 4 عائلات من المعالجات الجديدة المخصّصة للمنصّات المعنية بالأعمال والتعليم والأجهزة المحمولة والألعاب الإلكترونية.

وقال جريجوري براينت، نائب الرئيس للشؤون التنفيذية مدير عام مجموعة الحوسبة لدى العملاء في شركة إنتل: “إنتل هي الشركة الوحيدة التي تمتلك نطاقاً واسعاً من المنتجات في بنىً هندسية متعددة، ومنظومة بيئية كبيرة ومفتوحة، وسجلاً تصنيعياً حافلاً، إلى جانب الخبرة الفنية العميقة التي يحتاجها العملاء لإطلاق العنان للفرص في عصر الذكاء الموزّع الذي نعيشه.

وتابع بفضل التركيز المكثف على نشر منتجاتنا الأساسية في محفظتنا الأوسع نطاقاً، نغتنم فرصة مشاركتنا في فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية هذا العام لطرح سلسلة من المنتجات الرائدة، ونترقّب طرح المزيد منها في وقت لاحق من العام”.

كما خصّت إنتل الشركات بالجيل الحادي عشر من معالجاتها “إنتل في برو”، وهي منصّة أعمال استثنائية توفر أعلى مستويات الأداء في القطاع، وأرفع المستويات الأمنية الشاملة للأجهزة في العالم.

ويستند الجيل الحادي عشر من معالجات “إنتل كور في برو”، والذي تمّ الكشف عنه اليوم، على أفضل المعالجات المخصصة للأعمال والشركات في العالم، والمخصّصة للحواسيب المحمولة الرفيعة وخفيفة الوزن؛ وعند دمجها بمنصّة المعالجة الجديدة “إنتل كور في برو”، توفر هذه المعالجات تكنولوجيا “سوبر فين” (SuperFin) من إنتل ببنية 10 نانومتر، وتوفر أداء استثنائياً مع بطاقة الرسوميات “إنتل آيريس إكس” (Intel® Iris® Xe) وأكبر تحسين في العالم لتقنيات شبكة الواي فاي منذ 20 عاماً – مع تقنية “إنتل واي فاي 6/6 إي” [Intel® Wi-Fi 6/6E (Gig+))] المدمجة، والتي تتيح سرعات تحميل وتنزيل أكبر حتى ست مرات في المكتب، وسرعات أكبر ثلاث مرات تقريباً في المنزل مقارنة بأي شبكة واي فاي قياسية

وتمتاز تصاميم الحواسيب المحمولة المعزّزة بمنصّات المعالجة “إنتل إيفو في برو” بأناقتها وسماكتها ونحافتها وخفة وزنها، فضلاً عن قدرتها على توفير تجربة بصرية مذهلة وغامرة، واستجابة ملفتة وفورية، مع عمر عمليّ متميز للبطارية.

كما يشهد هذا العام طرح أكثر من 60 حاسوب محمول جديد من أفضل الشركات المصنّعة، وتجمع بين الخواص الأمنية والإدارية الاستثنائية لتقنية “في برو” مع التجربة المذهلة أثناء التنقل لتقنية “إنتل إيفو”.

وأعلنت الشركة عن طرح “إنتل إيفو كروم بوكس” (Intel Evo Chromebooks)، ما يوفر فئة جديدة من أجهزة “كروم بوكس” المتميزة. و السلسلة الجديدة N-series من معالجاتها “إنتل بنتيوم سيلفر” (Pentium® Silver) و”إنتل سيليرون” (®Intel® Celeron)، والتي تزوّد أنظمة التعليم بالتوازن الأمثل بين الأداء والوسائط والتعاون.