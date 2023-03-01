«إنتل» تطرح منتجات وحلولًا لشبكات الجيل الخامس للاتصالات

كشفت “إنتل” اليوم عن مجموعة من المنتجات والحلول التي تدعم جميع الجهات المعنية في القطاع، بما في ذلك المشغلون الرئيسيون ومصنعو المعدات الأصلية وشركات البرمجيات المستقلة.

وتعمل تلك الحلول، التي طورتها إنتل وشركاؤها على مدى أكثر من 10 سنوات، على تحويل الأجهزة التقليدية الثابتة إلى منصات قائمة على البرمجيات وتتسم بالمرونة وسهولة الاستخدام وقلة التكلفة وقابليتها للبرمجة.

وقال ساشن كاتي، نائب الرئيس الأول لشركة إنتل والمدير العام لمجموعة الشبكات والأجهزة الطرفية: “تعمل إنتل على تفعيل دور المنصات السحابية العالمية، والشبكات، والمؤسسات في العالم، مما يمنحها القدرة على توظيف الحوسبة في المكان الصحيح، وتسريع عملية التحول على طول سلسلة الخدمات السحابية والطرفية، إضافة لمساعدة عملائنا على التوسع بهدف تلبية متطلبات المستخدمين.

وتمثل جهود إنتل في من تطوير منصات الجيل الرابع من معالجات Xeon، في مضاعفة أداء شبكات الوصول اللاسلكي الافتراضية مع الحفاظ على معدل استهلاك طاقة منخفض ومضاعفة سرعة النقل التي توفرها خاصية UPF في شبكات الجيل الخامس المركزية وتسريع انتشار مجموعة واسعة من الشبكات والأمان والخدمات الطرفية للمؤسسات، مما يجعل الشركة منصة العملاء التي تتيح لهم اليوم تحديث شبكاتهم المستقبلية وتحقيق الدخل”.

وأطلقت إنتل معالجات Intel Xeon Scalable من الجيل الرابع مع مسرع شبكات الوصول اللاسلكي الافتراضية، التي طورته بالتعاون مع مجموعة واسعة من شركات التكنولوجيا بما فيها ادفانتك؛ وكابجيميني؛ وكانونيكال؛ وديل تكنولوجيز؛ وإريكسون؛ وهيوليت باكارد إنتربرايز؛ ومافينير؛ وكوانتا كلاود تكنولوجي؛ وراكوتين موبايل؛ وريد هات؛ ووسوبرميكرو؛ وتيليفونيكا؛ وفيريزون؛ وفي إم وير؛ وفودافون؛ وغيرهم.