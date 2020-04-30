«إنتل» تطرح أسرع معالج حاسبات عالميا بسرعة 5.3 جيجا هيرتز

أعلنت شركة إنتل اليوم عن إطلاق الجيل العاشر من سلسلة معالجات Intel® Core™ S-series للحاسبات المكتبية، والذي يأتي بتردد يصل إلى 5.3 جيجا هيرتز لتقديم أفضل أداء ممكن للألعاب.

وقال براندت غاتريدج، مدير عام مجموعة منتجات الحواسيب المكتبية في الشركة “تلتزم إنتل في رسم ملامح مستقبل الألعاب القوية عبر فتح آفاق جديدة لترددات المعالجات وابتكار مزايا فريدة للمنصات الحاسوبية القابلة للتخصيص.

ويعزز الجيل العاشر من معالجات Intel Core S-series للحواسيب المكتبية ومعالجات Intel Core i9-10900K للألعاب التزامنا الراسخ تجاه عشاق الألعاب عبر توفير الأداء الفائق والاتصال الموثوق والتشغيل المحسن لتقديم تجارب ترفيهية غامرة”.

ومن المقرر أن تتوافر سلسلة معالجات Intel Core S-series من الجيل العاشر حول العالم اعتباراً من شهر مايو عبر قنوات البيع بالتجزئة، ومن خلال الحواسيب المكتبية التي يتم بيعها حول العالم من قبل مصنّعي المعدّات الأصلية، فضلاً عن قنوات البيع للجهات المتخصصة بدمج وتكامل الأنظمة.