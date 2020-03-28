«إنتل» تخصص 6 ملايين دولار لمكافحة «كورونا»

أعلنت مؤسسة «إنتل» “Intel Foundation” عن تخصيص مبلغ 6 ملايين دولار لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد ” COVID-19 ” في المجتمعات التي تتواجد فيها الشركة بشكل ملموس ، على أن يتم جمع 2 مليون دولار من من خلال تبرعات الموظفين أصحاب العقود الدائمة والمؤقتة والمتقاعدين ليخصص في دعم المناطق المحيطة بمواقع إنتل الرئيسية.

وقالت الشركة في بيان صحفى إنه من المقرر توجيه مبلغ 4 ملايين دولار الذي ستتبرع به مؤسسة إنتل ” Intel Foundation” لمؤسسات ومنظمات مجتمعية تركز على الأمن الغذائي ، توفير المسكن والمعدات الطبية ودعم الأعمال الصغيرة ، حيث تلتزم «إنتل» بالإسهام في تحسين حياة البشر حول العالم ودعم المجتمعات خلال الكوارث العالمية والطبيعية.

كما حددت المؤسسة عددا من المنظمات ذات الأهمية الإستراتيجية والمناسبة لكل موقع من مواقع إنتل وتشمل بنوك طعام ، مناطق مدارس ومستشفيات أطفال ، وجميع المجموعات تركز على مساعدة المجتمعات المحلية في السيطرة على آثار كورونا المستجد.

وتأتي هذه الجهود في أعقاب الإعلان عن قيام مؤسسة إنتل ” Intel Foundation” بالتبرع بتجهيزات طبية شملت مليون من القفازات والأقنعة الطبية المخصصة للعاملين في مجال الرعاية الصحية ومبلغ مليون دولار للصليب الأحمر الدولي في يناير الماضي، بالإضافة إلى ذلك قامت بتسخير التكنولوجيا والخبرات المتوافرة لديها من أجل فهم أفضل لمكافحة الفيروس .

فعلى سبيل المثال تساعد أجهزة الكمبيوتر الصغيرة المنتجة من قبل إنتل ” NUC ” فى مكافحة كورونا وقد قامت كل من إنتل ولينوفو بتوحيد الجهود مع مجموعة ” BGI ” الصينية المتخصصة فى علوم الجينات ومقرها بكين لتسريع عملية تحليل الخصائص الجينية الخاصة بفيروس كورونا “COVID-19 “.