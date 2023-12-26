إنتل تحصل على منحة بقيمة 3.2 مليار دولار لإنشاء مصنع رقائق في إسرائيل

وافقت الحكومة الإسرائيلية على منح شركة إنتل كورب منحة تبلغ 3.2 مليار دولار لإقامة مصنع جديد للرقائق بقيمة 25 مليار دولار تعتزم الشركة بناءه في جنوب إسرائيل، وفقا لما أعلنه الجانبان اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة رويترز.

وذكر موقع إنتل على الإنترنت أن الشركة خلال ما يقرب من خمسة عقود من عملياتها في إسرائيل أصبحت حاليا أكبر شركة مُشغلة لموظفين في القطاع الخاص ومُصّدرة بالبلاد ورائدة محليا في قطاع صناعة الإلكترونيات والمعلومات.

وفي عام 2017 اشترت “إنتل” شركة “موبايلي جلوبال” ومقرها إسرائيل والتي تطور وتنشر أنظمة متقدمة لمساعدة السائقين، مقابل 15 مليار دولار.

وطرحت “إنتل” جزءا من أسهم “موبايلي” للبيع العام الماضي.