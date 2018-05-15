«إنتل» تتوسع في إسرائيل باستثمارات قيمتها 5 مليارات دولار

رويترزتعتزم شركة "إنتل" الأمريكية المصنعة للرقائق الإلكترونية توسيع عملياتها الإنتاجية في إسرائيل عبر استتثمار 5 مليارات دولار.وإنتل هي أحد أكبر أصحاب الأعمال والمصدرين في إسرائيل التي شهدت تطوير الكثير من تقنياتها الحديثة فيها.وقالت الشركة في بيان إن الاستثمار الجديد سيطور منشأة التصنيع التاب

رويترز

تعتزم شركة “إنتل” الأمريكية المصنعة للرقائق الإلكترونية توسيع عملياتها الإنتاجية في إسرائيل عبر استتثمار 5 مليارات دولار.

وإنتل هي أحد أكبر أصحاب الأعمال والمصدرين في إسرائيل التي شهدت تطوير الكثير من تقنياتها الحديثة فيها.

وقالت الشركة في بيان إن الاستثمار الجديد سيطور منشأة التصنيع التابعة للشركة في كريات جات بجنوب إسرائيل، ولم تقدم إنتل تفاصيل مالية.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن الشركة ستستثمر حوالي 18 مليار شيكل (5 مليارات دولار) في المصنع بين عامي 2018 و2020 كما وافقت على إنفاق حوالي 3 مليارات شيكل على الموردين المحليين.

وأضافت الوزارة في بيان: “وفقا لمسئولي الشركة فإن هذا الاستثمار من المتوقع أن يمهد الطريق لاستثمار كبير في المستقبل لتحديث التكنولوجيا المستخدمة في الموقع الإسرائيلي”.

في المقابل، تحصل الشركة على تمديد لمعدل ضرائبها المخفض البالغ 5% حتى 2027، وقالت وزارة المالية إنها تدرس إعطاء إنتل 700 مليون شيكل كمنحة تضاف إليها منحة ثانية بنفس الحجم بالتوازي مع استثمار جديد للشركة في المستقبل.

وقالت الوزارة: “هذا لتشجيع الشركة على تنفيذ الاستثمار المستقبلي الذي قد يكون أكبر بكثير من الاستثمارات الماضية والحالية”.

وقالت إنتل إنها صدرت بضائع وخدمات بقيمة 3.8 مليار دولار من إسرائيل في 2017 بما يقرب من 8% من إجمالي صادرات البلاد من التكنولوجيا المتقدمة.