«إنتلي برو للحلول الهندسية» تنفذ أعمال مكافحة الحريق لشركة «جابكو للبترول» بقيمة 26 مليون جنيه

تعاقدت شركة « انتلي برو – Intelli-pro العاملة في مجال الحلول الهندسية، على تنفيذ الأعمال الخاصة بأنظمة وشبكة مكافحة الحريق لصالح شركة خليج السويس للبترول « جابكو».

قال المهندس كريم أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ” انتلي برو Intelli pro ” للحلول الهندسية، في تصريحات صحفية اليوم، إن قيمة التعاقد تصل الي نحو 26 مليون جنيه، ومن المقرر أن تصل مدة التنفيذ نحو 18 شهرا.

وتابع حديثه قائلًا:” نفخر بالتعاقد علي هذا المشروع الهام لصالح شركة «جابكو »، التي تعد واحدة من أهم الكيانات العاملة في قطاع البترول بمصر، والتي تحرص بشكل مستمر علي تطبيق المعايير العالمية في الجودة والسلامة والأمن والبيئة”.

وأوضح أحمد أن تنفيذ مشروع «جابكو » يتم بالتعاون مع شركة « EMC» كامقاول عام، وشركة « IMEO » كاستشاري هندسي، لافتًا إلي أن المشروع يتضمن تنفيذ أنظمة الإنذار وشبكات إطفاء الحريق، ومن المتوقع البدء في التنفيذ منتصف ديسمبر المقبل.

وأشار أحمد إلي أن تأمين منشآت قطاع البترول ضد الحرائق يتطلب اشتراطات خاصة واجراءات مشددة، لافتًا إلي أن « انتلي برو – Intelli-pro » تنفذ هذه النوعية من المشروعات بجودة عالية، متسلحةً في ذلك برصيد كبير من الخبرات وسابقة أعمال قوية بمشروعات كثيرة بالمجالات المختلفة، فضلا عن التزامها بكافة المواصفات القياسية المطلوبة حيث أنها حاصلة علي شهادات الايزو 9001 و 14001 و 45001.

قال المهندس محمد عبد الحميد رئيس شركة « IMEO » للاستشارات الهندسية: « نحن سعداء بالتعاون مع شركة « انتلي برو – Intelli-pro » في تنفيذ هذا المشروع الكبير، خاصة في ظل امتلاكها خبرة واسعة في مجال إطفاء الحرائق والسلامة.

وصرح بأن هذا التعاون يهدف إلى توفير حلول فعالة ومتقدمة للحد من مخاطر الحرائق وتحسين السلامة والأمان في المنشآت، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة التي توفرها « انتلي برو – Intelli-pro »، بالتعاون معنا من أجل تحسين كفاءة أنظمة الكشف والاستجابة للحرائق، وزيادة فرص السيطرة عليها بسرعة وفعالية.

وأكد عبد الحميد وجود اهتمام كبير حاليًا من جانب الكيانات المصرية بأنظمة الانذار ومكافحة الحريق لتعزيز أعلى مستويات الأمان والجودة في منشآتها بما يحافظ علي الأرواح والممتلكات.

جدير بالذكر أن شركة ” انتلي برو Intelli-pro ” بدأت عملها في مصر منذ نهاية 2019، وتتركز أنشطتها الأساسية في الأعمال الكهروميكانيكية وأنظمة إنذار وإطفاء الحريق بالإضافة إلى مجال التيار الخفيف.

‏‎ونجحت ” انتلي برو Intelli-pro ” منذ تأسيسها حتي الآن في تقديم حلول خاصة بأنظمة مكافحة الحريق لأكثر من 70 شركة تعمل في مجالات مختلفة في السوق المصرية، وذلك عبر توفير مراحل هندسية مختلفة بداية من أعمال الدراسة والتصميم والتوريد والتركيب وانتهاءً بعمليات الصيانة وخدمات ما بعد البيع.

وتضم قائمة أبرز عملاء شركة ” انتلي برو Intelli-pro ” علي سبيل المثال لا الحصر كلاً من ، «المصرية للاتصالات »،و«كوكاكولا »، و«فودافون »، و«الشركة الأسبانية لمحطات المياه و الصرف الصحي (Passavant)» ، و«لافارج»، و «موبكو » و” سيباك” و”تغليف” و”غرب الدلتا للكهرباء”، و«هيئة الموانئ البحرية».