«إنتشون الكورى» يحصل على لقب المطار الوحيد في العالم من فئة خمس نجوم

حصل مطار إنتشون الدولي، البوابة الجوية الرئيسية لكوريا الجنوبية، على لقب المطار الأول والوحيد في العالم من فئة خمس نجوم، بحسب وكالة يونهاب.

وحصدت شركة مطار إنتشون الدولي المستوى 5 وهو أعلى مستوى لبرنامج “شهادة تجربة العملاء” في القمة العالمية لتجربة العملاء التي استضافها المجلس الدولي للمطارات (ACI) في متحف كراكوف للطيران في بولندا يوم 14 سبتمبر.

وقدم مجلس ACI نظام شهادة تجربة العملاء في عام 2019 لتقييم نظام إدارة تجربة العملاء في المطارات حول العالم، تماما مثل نظام تصنيف الفنادق بالنجوم.

وتخضع 60 مطارا، بما في ذلك 18 مطارا في آسيا والمحيط الهادئ و11 في أوروبا و21 في الأمريكتين، للفحص الدقيق في مختلف الفئات، مثل فهم العملاء والاستراتيجية وتحسين الإدارة ونظام التعاون وابتكار الخدمة.

وفي سبتمبر من العام الماضي، حصل مطار إنتشون الدولي على المستوى 4 لأول مرة من بين المطارات في العالم.

وفي الفترة من 2005 إلى 2016، حافظ المطار على صدارته في تقييم خدمة المطارات العالمية الذي يجريه مجلس ACI.

وتخطط شركة مطار إنتشون الدولي لوضع معايير عالمية لخدمة صناعة المطارات، مثل تطوير دورات تدريبية عالمية لتجربة العملاء بالاشتراك مع ACI، بناء على قدراتها على إدارة المطار.

وقال رئيس الشركة، كيم كيونغ-أوك، إن هذا الإنجاز يرجع إلى ثقة الناس والدعم الفعال من الحكومة والجهود المتفانية من 80 ألف موظف، مضيفا أن مطار إنتشون الدولي سيقود المعيار الجديد كمطار رائد في صناعة المطارات العالمية.