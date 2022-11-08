«إنترو جروب» تشترى مصنع تدوير مخلفات بالسعودية عبر تابعتها «بريق»

استحوذت «إنترو للموارد المستدامة» –إحدى شركات مجموعة «إنترو القابضة» مؤخرًا عبر تابعتها «بريق» على مصنع لتدوير المخلفات بالسعودية.

وقال محمد ممدوح عباس، الرئيس التنفيذى للشركة، إن عملية الاستحواذ تأتى فى إطار خطة «بريق لتقنيات الصناعات المتطورة» التوسعية التى تتضمن التواجد فى السوق الأوروبية، إلى جانب زيادة قدراتها محليًا، ومزيد من التوسع بالمملكة، رافضاً الكشف عن قيمة الصفقة.

وأوضح «عباس» لـ«المال» أن «إنترو جروب» القابضة –الشركة الأم- ما زالت تستهدف طرح حصة من «بريق» فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، دون تحديد موعد مستهدف لذلك.

يذكر أن رجل الأعمال، ممدوح عباس، رئيس شركة إنترو جروب القابضة، كشف لـ«المال» فى فبراير الماضى، عن طرح حصة من «بريق» لتدوير المخلفات البلاستيكية التابعة فى البورصة أواخر 2023 عقب انتهاء تنفيذ خطتها التوسعية.

وأشار إلى أن «إنترو للموارد المستدامة» -عبر تابعتها «بريق» – قامت مؤخرًا بحجز 3 خطوط إنتاجية لإعادة تدوير المخلفات، لافتًا إلى أن الطاقة الإنتاجية للشركة عقب الاستحواذ على المصنع السعودى ارتفعت من 30 إلى 45 ألف طن سنويًا.

من جانبه، قال مصطفى خيرت، الرئيس التنفيذى لشركة إنترو لاسترداد الموارد، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة بريق، إن حجم الاستثمارات التى ضختها «إنترو القابضة» منذ الاستحواذ على «بريق» يقترب من المليار جنيه.

واستحوذت «إنترو القابضة» فى أكتوبر 2021 على كامل أسهم «بريق» لتقنيات الصناعات المتطورة، التابعة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، بقيمة إجمالية بلغت 570 مليون جنيه.

وأضاف «خيرت» أن «إنترو القابضة» تعتزم استثمار نحو 500 مليون جنيه فى أنشطتها المختلفة بمجال تدوير المخلفات خلال العام المقبل، على أن يتم تمويلها ذاتياً بجانب القطاع البنكى .

وأفصح أن شركة بريق وقعت اتفاقًا مع بنك HSBC لتمويل التوسعات المستقبلية.

كانت «المال» قد كشفت مسبقًا فى فبراير الماضى، أن «بريق» تتفاوض مع 5 مؤسسات محلية وأجنبية لاقتراض نحو 280 مليون جنيه، منها بنوك «الأوروبى لإعادة الإعمار«EBRD»، وHSBC و«التجارى الدولى»، ومجموعة CDC (مؤسسة تمويل التنمية البريطانية).

وتستهدف مجموعة «إنترو جروب» رفع الإيرادات من أنشطة تدوير المخلفات سواء الحية أو البلاستيكية إلى 10 مليارات جنيه مقابل 1.5 مليار حاليًا، وذلك خلال 5 أعوام.