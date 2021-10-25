بورصة وشركات

«إنترو جروب» تستحوذ على «بريق» التابعة لمجموعة راية القابضة بـ570 مليون جنيه

راية القابضة تبيع بريق وأرض تدوير بنصف مليار جنيه
أحمد علي 10:16 م, الأثنين, 25 أكتوبر 21 10:16 م, الأثنين, 25 أكتوبر 21

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كشفت مصادر مطلعة، لـ”المال”، أن شركة إنترو القابضة نفّذت، اليوم الاثنين، صفقة استحواذها على كامل أسهم شركة بريق لتقنيات الصناعات المتطورة، التابعة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، بقيمة إجمالية بلغت 570 مليون جنيه. يُذكر أن مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية وافق من حيث المبدأ على بيع 100% من أسهم شركتها التابعة “بريق لتقنيات الصناعات المتطورة”، لصالح شركة إنترو لإدارة المخلفات القابضة، التابعة لرجل الأعمال ممدوح عباس، في صفقةٍ بقيمة 490.7 مليون جنيه، بحسب بيان للشركة لإدارة الإفصاح بالبورصة المصرية.

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مدحت خليل راية القابضة
رجل الأعمال مدحت خليل رئيس شركة راية القابضة

وأوضح البيان أن الصفقة تتضمن استحواذ “إنترو” على كامل أسهم شركة بريق البالغ عددها 6.5 مليون سهم، بسعر 75.5 جنيه للسهم، فور أن يستوفي الطرفان بعض الشروط المذكورة بعقد البيع قبل إتمام عملية نقل الأسهم للمشتري.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن الصفقة تضمنت عدة نقاط؛ أهمها شراء “إنترو” قطعة أرض بمساحة 7500 متر مملوكة لشركة تدوير لتقنيات الصناعات المتطورة، التابعة لمجموعة راية القابضة، بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه.

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وأوضحت المصادر أن الصفقة تضمنت أيضًا شطب وتنازل الطرف المشتري نيابة عن شركة بريق لديون ومستحقّات على شركة راية القابضة للاستثمارات المالية وشركاتها بقيمة 74 مليون جنيه تقريبًا.

يُذكر أن شركة كومباس كابيتال تولّت مهمة المستشار المالي لشركة إنترو، فيما عمل مكتب زكي هاشم وشركاه مستشارًا قانونيًّا للصفقة، وعملت فاروس لتداول الأوراق المالية مستشارًا لشركة راية القابضة.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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