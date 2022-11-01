«إنترو باور» تستثمر 80 مليون دولار فى توليد الطاقة المتجددة

كشف هانى هلالى، الرئيس التنفيذى لشركة «إنترو باور آند يوتيليتيز» – التابعة لـ«إنترو جروب» المملوكة لرجل الأعمال ممدوح عباس – عن وصول حجم استثماراتها بنهاية 2022 إلى 80 مليون دولار فى مشروعات متنوعة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش مؤتمر صحفى عقد أمس للإعلان عن إنشاء محطة طاقة شمسية بمصنع «السويس للأسمنت» – أن شركته تدشن حاليًا محطة للإنتاج و التوليد المزدوج بقدرة 15 ميجا، بجانب أخرى قائمة بطاقة 2 ميجا، تعمل على إنتاج 3 منتجات من الغاز وهى الكهرباء والبخار والمياه الباردة.

وتابع إن مشروعات «إنترو باور» فى التوليد المزدوج توفر على الحكومة المصرية من 30 إلى %35 من الغاز الموجه لشركاتها، نظرًا لارتفاع نسب الكفاءة فى «إنترو» لـ %80 مقارنة مع %40 فى الجهات الحكومية.

وأوضح أن شركته تمتلك 7 مشروعات فى توزيع وإدارة الطاقة والمياه على المجمعات التجارية والسكنية، لافتًا إلى أنه حال سماح الحكومة ببدء نظام استخدام شبكتها ستقوم «إنترو» بإنتاج الكهرباء من محطتها بشرم الشيخ التى تعد الأكبر بقدرة 40 ميجا لتوزيعها على المنازل.

وأكد «هلالى» أن استثمارات مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمصنع “السويس للأسمنت” تقدر بنحو 16.5 -17 مليون دولار، سيتم تمويلها من الموارد الذاتية، بالإضافة الى القطاع البنكي، فيما ستحصل على منحة بنسبة 10 إلى %15 من إجمالى تكلفة المحطة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD».

وأشار إلى أن شركته تتفاوض مع 3 بنوك لاقتراض 12 مليون دولار فى إطار تدبير التكاليف الاستثمارية للمشروعات.

وكشف أن «إنترو باور آند يوتيليتيز» تعمل على إنشاء محطة طاقة شمسية بطاقة 20 ميجا سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى تدشين مشروع لتحلية المياه يعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 2200 متر فى / ساعة، بجانب تأسيس مشروع لتوليد الطاقة عبر محطات معالجة المياه لإنتاج الكهرباء من المخلفات الصلبة للحيوانات (البقر – الدواجن).