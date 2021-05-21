«إنترنت كمبيوتر» ICP … أحدث عملة رقمية تحقق قيمة سوقية 45 مليار دولار

قفزت القيمة السوقية لأحدث عملة رقمية تم طرحها باسم «انترنت كمبيوتر» ICP يوم 10 مايو الجارى إلى حوالى 45 مليار دولار لتنضم إلى قائمة أغلى 10 عملات مشفرة فى العالم بعد يوم واحد من إصدارها وتدفق المستثمرين على التعامل فيها.

وأكد موقع «كوين ماركيت كاب دوت كوم» الذى يتتبع ترتيب العملات الديجيتال فى العالم أن عملة الانترنت كمبيوتر الجديدة احتلت منذ الأسبوع الماضى المركز الثامن فى قائمة العشر عملات الكبار التى تتصدرها البتكوين، أغلى وأشهر عملة مشفرة فى العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية أنه من المفترض أن تساعد العملة الرقمية الجديدة ودفتر الحسابات الرقمى المرتبط بها على تسهيل التعاملات على الإنترنت بدون المرور عبر الشركات التكنولوجية العملاقة مثل أمازون أو فيسبوك أو الحاجة إلى استخدام الخوادم أو خدمات الحوسبة السحابية.

وقال دومينيك ويليامز، مؤسس مشروع العملة الديجيتال الجديدة، إنه يستهدف تجنب أسوار الشركات المنغلقة وتقليل التكاليف، إذ يمكن للمستخدمين لمنصة العملة الجديدة بناء وسائل التواصل الاجتماعى وغيرها من الخدمات التى تتنافس مع عمالقة الإنترنت.

وتستخدم الشبكة الأساسية للعملة عقوداً ذكية، أو برامج سوفتوير تنفذ المهام، وتتنافس مع العملات المنافسة مثل إيثريوم ودوجكوين وبذلك تنضم إلى العديد من العملات الأخرى والشبكات ذات الصلة مثل بالكادوت و بينانس.

ويأتى طرح عملة «إنترنت كومبيوتر» الديجيتال فى وقت يجرى فيه مناقشة العملات المشفَّرة التى تشمل «بتكوين» و«دوجكوين» وغيرهما فى المقاهى والبرامج التليفزيونية، كما أنَّ أسعار العديد من العملات المشفَّرة آخذة فى الارتفاع لدرجة أن القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفَّرة الآن تبلغ حوالى 2.48 تريليون دولار بالمقارنة مع قيمة سوقية أقل من تريليون دولار فى بداية العام الحالى.

كان محافظ بنك إنجلترا المركزى «أندرو بيلي» حذر من أن العملات الرقمية ليس لها قيمة حقيقية ولا أصول ثابتة يمكن الاعتماد عليها والرجوع إليها ولذلك يتعين على الأشخاص الذين يستثمرون فيها أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم أو تحقيق مكاسب طائلة.

ومن العملات الرقمية التى انتعشت خلال العام الجارى الإيثريوم التى قفزت بأكثر من 350 % لتتجاوز 3610 دولارات مسجلة أعلى مستوى فى تاريخها لتصعد القيمة السوقية لها إلى أكثر من 410 مليارات دولار لتحتل المركز الثانى بعد البتكوين، أكبر وأشهر عملة ديجيتال فى العالم، والتى كسبت هذا العام %97 ليقترب سعرها من 65 ألف دولار فى منتصف شهر أبريل الماضى وتبلغ قيمتها السوقية أكثر من تريليون دولار.

وتصل القيمة السوقية لأكبر 10 عملات مشفرة – التى من أشهرها البتكوين والبينانس والدوجكوين والريبل والستيلار وغيرها – حوالى 1.8 تريليون دولار ، حيث تستحوذ على حوالى %81 من إجمالى التعاملات فى جميع العملات الديجيتال التى يصل عددها إلى حوالى 9 آلاف بقيادة البتكوين التى تعد الأقوى والأكثر انتشاراً والتى اخترعها عام 2008 شخص أو مجموعة من الأشخاص المجهولين ،وبدأ استخدامها عام 2009 عندما تم إصدار تطبيق التعامل فيها.