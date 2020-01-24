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«إنترناشيونال فاينانس»: بنك مصر الأفضل في المعاملات الإسلامية والمسئولية المجتمعية لعام 2019

من مجلة انترناشيونال فاينانس العالمية
سيد بدر 10:05 ص, الجمعة, 24 يناير 20 10:05 ص, الجمعة, 24 يناير 20

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حصل بنك مصر على جائزتي أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية وأفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية في مصر لعام 2019 من مجلة انترناشيونال فاينانس العالمية.

وقام حسام الدين عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر، وحسام رؤوف، رئيس قطاع العمليات الدولية والفروع الخارجية ببنك مصر، بتسلم الجائزتين نيابة عن البنك، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين بجوائز المجلة والذي أقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة .

جدير بالذكر ان مجلة انترناشيونال فاينانس هي إحدى المجلات المالية المتخصصة في العالم، تتخذ من بريطانيا مقراً لها وتستند المجلة في اختيارها لهذه البنوك إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين والمصرفيين الدوليين.

ويعد البنك من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) .

البنك أنفق 750 مليون جنيه في مجال المسئولية المجتمعية خلال 2018-2019

ويقوم البنك بإعداد بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن البنك قام بإنفاق نحو 750 مليون جم في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2018/2019.

حاز البنك على 23 جائزة ومركزاً متقدماً عن عام 2019 من كبرى المؤسسات والمجلات العالمية، ففي مجال الصيرفة الإسلامية على العديد من الجوائز منها؛ “جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية -مصر 2019” من مجلة إنترناشيونال بيزنس، بالإضافة إلى جائزة أفضل بنك للمعاملات الإسلامية – مصر لعامي 2018 و2019 من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك البريطانية وجائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية – مصر لعامي 2018 و2019 من مجلة إنترناشيونال فاينانس.

كما حصل البنك على أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية – مصر 2019″ من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو.

وحاز البنك مؤخراً على عدة جوائز عالمية في مجال المسئولية المجتمعية منها؛ أفضل بنك في مجال الاستدامة البيئية – مصر عام 2019″ من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك البريطانية، وجائزة “أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر” من مجلة إنترناشيونال بيزنس لعامي 2018 و2019.

كما حصل البنك على جائزة “أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر 2019” من مجلة إنترناشيونال فاينانس، كما حصل البنك على جائزة “أفضل بنك في المسئولية المجتمعية – مصر عام 2019” من مجلة جلوبال براندز البريطانية، كما فاز البنك بجائزة “أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر عام 2019” من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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