بورصة وشركات

«إنترناشيونال بيزنس» تعقد عموميتها غير العادية السبت المقبل للنظر في تجزئة السهم

من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد
منى عبدالباري 3:04 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 3:04 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

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وافق مجلس إدارة شركة إنترناشيونال بيزنس كوربوريشن على دعوة الجمعية العمومية غير العادية للشركة السبت المقبل للنظر في تجزئة سهم الشركة من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد.

وقالت الشركة في إفصاح اليوم إنه سيتم خلال الجمعية أيضًا النظر في تعديل المادة 706 من النظام الأساسي للشركة.

وكانت هيئة الرقابة المالية وافقت في وقت سابق من الشهر الحالي على قيام إنترناشيونال بيزنس كوربوريشن بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات إلى جنيه واحد.

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وشهدت أرباح بيزنس كوربوريشن بنسبة 37% العام الماضي، لتسجل 731.327 ألف جنيه، مقابل 2.74 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له.

كما سجلت إيرادات بقيمة 23.878 مليون جنيه، مقابل 46.824 مليون جنيه.

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بقلم منى عبدالباري

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