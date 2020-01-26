«إنترناشونال فينانس» تمنح محفظة المصرف المتحد جائزة أفضل منتج رقمي لعام 2019

أعلنت مجلة إنترناشونال فاينانس IMF نتائج الجوائز العالمية للمؤسسات عن عام 2019 ، حيث حصدت محفظة UB الرقمية المصرف المتحد جائزة أفضل منتج رقمي لعام 2019.

ووفقا لبيان صادر عن البنك اليومن فقد تسلم الجائزة أحمد حلمي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمصرف المتحد، وذلك خلال حفل كبير أقيم بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الخميس الماضي.

وقال حلمي، إن المصرف المتحد يعمل وفق استراتيجية تهتم بتشجيع وتدعيم الحلول المبتكرة والخدمات المالية الذكية لتحقيق الشمول المالي وتنشيط حركة التجارة المحلية والعالمية.

وعن محفظة UB الرقيمة أوضح حلمي أن المحفظة UB الرقمية تتميز بالمرونة العالية والقدرة على جذب شريحة كبيرة من المجتمع خاصة فئة الشباب.

وتقدم المحفظة باقة من الخدمات المالية المتميزة منها : السداد الإلكتروني للفواتير المستحقة – شحن الهاتف المحمول – إيداع الأموال في المحفظة خصما من الحسابات المصرفية – الاستعلام عن الحركات والمعاملات – سداد كروت الائتمان – شحن البطاقات المدفوعة مقدما – الحصول علي كشف حساب بنكي إلكتروني .

فضلا عن تحويل الأموال مباشرة من محفظة إلى محفظة أخرى، وسحب الأموال من المحفظة – سداد قيمة الخدمات مباشرة من المحفظة .

تعد مجلة إنترناشونال فاينانس IMF إحدى أكبر المؤسسات الإعلامية المتخصصة في مجال أسواق المال والأعمال علي مستوى العالم خاصة في الأسواق الناشئة، ومقرها بالعاصمة البريطانية لندن.

وتقدم المؤسسة سنويا عدة جوائز عالمية متخصصة منها : جائزة افضل المؤسسات من حيث الحوكمة الرشيدة – أفضل المؤسسات من حيث التنمية المجتمعية والبيئية – افضل المؤسسات من حيث الأداء المالي – أفضل المؤسسات في تقديم الحلول الرقمية المبتكرة.