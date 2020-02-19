إنتركوم للأنظمة تستهدف 400 مليون جنيه مبيعات في 2020

تستهدف شركة إنتركوم للأنظمة والحلول التكنولوجية تحقيق مبيعات فى قطاع الحلول التكنولوجية بقيمة 400 مليون جنيه بنهاية العام الحالي.

وقال محمود أبو داود، المدير التنفيذي لقطاع الحلول التكنولوجية بالشركة، إن القطاع الحكومي يمثل نحو 25% من حجم أعمال الشركة، متوقعا زيادته الفترة المقبلة بدعم من المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة، وخطة التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية.

وأضاف محمود في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الشركة لديها عدة شراكات مع شركات عالمية أبرزها سيسكو وديل وBMC وSAP، وأن الحلول التكنولوجية الجديدة التى تقدمها انتركوم تستهدف كافة القطاعات بالسوق المصري.

وتابع أن قطاعي البنوك والحكومة يتصدران القطاعات الأكثر استخداما لحلول الشركة.

وقال أبو داود إن حجم أعمال الشركة السنوي حوالي مليار جنيه، وإنها تستهدف نموا بحجم أعمالها بنسبة 30% خلال عام 2020.

ومثل القطاع الحكومي خلال عام 2019 نحو 20٪ إلى 25٪ من حجم أعمال الشركة مقابل 50٪ للقطاع المصرفي.

وتسعى الشركة لتقديم حلول متكاملة في قطاعات البنوك والحكومة والبترول والاتصالات فى الوقت الذى يصل عدد عملائها من الشركات الى 500 عميل , ويقدر عدد موظفيها بنحو 300 مهندس وفني وتسعى إلى زيادة العدد بنسبة 20 إلى 30٪.

وأضاف أن الشركة وضعت خطة للتوسع فى الأسواق الخارجية بالمنطقة.

ووفقا للمدير التنفيذي لقطاع الحلول التكنولوجية من المقرر الانتهاء من إنشاء وحدة جديدة متخصصة فى حلول الأنظمة الأمنية يونيو المقبل والتى تستهدف حجم أعمال بين 250 و 300 مليون جنيه.

ذكر أن الشركة تقوم بتوريد أجهزة وشبكات وتجهيزات للمواقع وأنظمة تكنولوجية وحلول أمنية، بالإضافة إلى الأرشفة الإلكترونية، وتسعى للتوسع فى المجالات الجديدة منها تقنية الذكاء الاصطناعي.

أضاف أن الشركة تواجه عدة تحديات فى السوق المصري أبرزها الكوادر المتخصصة فى المجالات التقنية الجديدة وتسعى الشركة لتدريبهم لمواكبة التطور التكنولوجي.

أوضح أن التقنيات الجديدة ومنها الذكاء اﻻصطناعى يسهم فى مساندة العملاء وتسهيل الأعمال، وتعد إنتركوم إنتربرايزس شركة متخصصة فى تكامل النظم منذ تأسيسها فى عام 1992.

قال إن الشركة استطاعت أن تزود عملاءها فى قطاعات الصناعة المتنوعة بأفضل الخدمات من نوعها، ولدى كبار العملاء الأساسيين فى الصناعة فى مجالات البنوك والخدمات المالية والأجهزة الحكومية والدفاع والبترول والغاز والاتصالات والأعمال العامة والقطاعات العامة.

ومن أبرز الخدمات التى تقدمها الشركة خدمات التخطيط والتصميم ،خدمات إدارة المشروعات، خدمات التنفيذ، خدمات الدعم / الإدارة، خدمات التدريب، خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات وغيرها.

وتعمل انتركوم على التوسع في مجال حلول الأعمال وهناك مجالات استراتيجية متعددة تتوسع بها ومنها نظام اتصال وإدارة المعلومات، وأنظمة لاستخراج تحويل وتحميل البيانات، وأنظمة التحول الرقمى وأرشفة المستندات إلكترونيا، والذكاء الاصطناعي والروبوتيكس، وإدارة عمليات النظم.