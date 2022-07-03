«إنتركاب كابيتال» تخطط لإطلاق صندوق استثمار بقيمة 400 مليون جنيه الفترة المقبلة

قال رفيق دلالة، العضو المنتدب بشركة «إنتركاب كابيتال للاستشارات المالية»، إنها تُخطط لإطلاق صندوق للاستثمار فى الكيانات ما بعد الناشئة بقيمة 400 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الصندوق سيُخصص للاستثمار فى الكيانات التكنولوجية والتى تعمل بقطاعات مختلفة مبتكرة كالذكاء الاصطناعى وغيرها، وتخطت مرحلة الناشئة، وأصبح لديها منتج مطروح فى الأسواق بالفعل، وذلك بحصص أقلية وبقيم تصل إلى 5 ملايين جنيه فى كل الشركة.

ولفت دلالة إلى أن النسبة الأكبر من أموال الصندوق ستوجه للسوق المحلية، فيما ستوجه القيم الأخرى لبعض الشركات بالأسواق المجاورة كالسعودية والإمارات والأردن.

وأشار إلى أن قيمة 400 مليون جنيه من المخطط ضخها على فترة تصل إلى 3 سنوات فقط، موضحًا أنه حتى الوقت الحالى لم يتم تحديد اسم الصندوق ولا موعد الإطلاق الرسمى.

ونوه بأن آجال الاستثمار فى الكيانات المستهدفة من المقدر أن تصل إلى 7 أو 8 سنوات، وعقب ذلك يُدرس التخارج من بعض الشركات وفقًا لتقييم نجاح كل منها بما يحقق عوائد للمساهمين بالصندوق.

وأوضح دلالة أن شركة «إنتركاب كابيتال» متخصصة فى تقديم خدمات الاستشارات المالية، وهى ذراع تابعة لـ«إنتركاب الدولية»، كما أنها تُعتبر شقيقة لـ«إنوفنتشورز – Innoventures» المتخصصة فى الاستثمار بالشركات الناشئة وريادة الأعمال.

وكشف أن «إنتركاب» تعتزم مخاطبة الجهات الرقابية للحصول على رخصة راعى القيد بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساعدها على إدراج الشركات الراغبة فى القيد من الصناديق التابعة.

وبشكل عام، قال العضو المنتدب بشركة «إنتركاب» إن سوق الشركات العاملة بمجال التكنولوجيا تأثرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وبالتالى رأى بعض مساهمى الصناديق أنهُ من الأفضل التريث فى قرارات الاستثمار إلى حد ما و لحين اتضاح الرؤى.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «Innoventures» كانت قد بدأت عملها فى أكتوبر 2010 وتم تسجيلها فى مارس 2011، وتعمل فى عدة مجالات، منها استضافة المشروعات الجديدة، وتقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية، وتنفيذ برامج ريادة الأعمال بالتعاون مع الشركات الأخرى.

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