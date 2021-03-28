إنترفاكس: بوتين يشعر بآثار جانبية بعد تناوله لقاح كورونا

لم يوضح بوتين أي من اللقاحات الروسية الثلاثة تلقاه، مكتفيا بقوله إن الطبيب الذي حقنه هو الوحيد الذي يعرف ذلك.

ذكرت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء نقلا عن تصريحات بثها التلفزيون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه شعر بآثار جانبية بسيطة بعد تلقيه لقاحا مضادا لكوفيد-19 يوم الثلاثاء.

وقال بوتين في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد للقناة الأولى من التلفزيون الروسي الرسمي: “استيقظت في اليوم التالي لتلقي اللقاح وبدا لي أنني شعرت بألم بسيط في العضلات. قمت بقياس الحرارة وكانت طبيعية”.

وأضاف بوتين أيضا أنه شعر بعدم ارتياح في موضع حقن اللقاح.

ولم يوضح بوتين أي من اللقاحات الروسية الثلاثة تلقاه، مكتفيا بقوله إن الطبيب الذي حقنه هو الوحيد الذي يعرف ذلك.

وأعلن الكرملين قرار بوتين تلقي اللقاح في ديسمبر الماضي، وقال بوتين إن التأخر في ذلك يرجع إلى الحاجة لأخذه مع لقاحات أخرى كان يعتزم أخذها.

ويقول مركز ليفادا المستقل لقياس الرأي العام إن نحو ثلثي الروس لم يكونوا مستعدين لتلقي لقاح (سبوتنيك في) حتى الأول من مارس الجاري، مشيرين إلى آثاره الجانبية كسبب رئيسي.

وبدأت روسيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في ديسمبر الماضي

وقال بوتين يوم الاثنين الماضي إن 4.3 مليون من بين 144 مليون روسي حصلوا بالفعل على اللقاح بجرعتيه.

وقال بوتين إنه يتوقع أن تصل روسيا لمرحلة مناعة القطيع من فيروس كورونا المستجد وأن ترفع القيود المرتبطة بالسيطرة على التفشي بحلول نهاية الصيف.

ويشير تعبير مناعة القطيع، أو المناعة المجتمعية، إلى وضع يكون فيه عدد المحصنين ضد الإصابة في مجتمع معين كافيا لوقف انتشار المرض.

ومع انتشار الفيروس، يأمل بعض الخبراء في الوصول إلى مناعة القطيع عندما يكون ما بين 50 و70 % من السكان تلقوا التطعيم.

إصابات كورونا في روسيا

أعلنت روسيا اليوم الأحد تسجيل 9088 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 1878 حالة في العاصمة موسكو، ليرتفع الإجمالي على مستوى البلاد إلى أربعة ملايين و519832 حالة.

وذكر فريق العمل الحكومي المعني بمواجهة الفيروس أنه تم تسجيل 336 وفاة مؤكدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع العدد الرسمي للوفيات بكورونا في روسيا إلى 97740.

إصابات كورونا حول العالم

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 126 مليونا و651 ألفا و176 حالة.

وأفادت الجامعة – حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد – بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و777 ألفا و23 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 71 مليونا و739 ألفا و516 شخصا.