«إنترتينر» تعين رئيسا تنفيذيا جديدا للتوسع في مصر والسعودية

أعلن مجلس إدارة إنترتينر Entertainer عن تعيين أحمد جابر في منصب الرئيس التنفيذي الجديد ليأخذ على عاتقه مسؤولية قيادة إستراتيجية النمو الجديدة بالشركة.

وبدأ جابر، وهو قائد أعمال محنك، في مباشرة مهام منصبه الجديد بالفعل في العاشر من أكتوبر الجاري.

وأكد مجلس الإدارة أن إنترتينر ستواصل تركيزها بشكل أساسي على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الاهتمام المستمر بالإمارات كسوق رئيسة.

وبجانب دولة الإمارات، ترصد إنترتينر المملكة العربية السعودية كسوق محورية تتمتع بمكانة متفردة تستطيع من خلالها التفوق على المراكز الإقليمية الحالية، علما بأن الشركة تستهدف في الوقت ذاته التوسع في مصر.

في غضون ذلك تتفاوض الشركة على بيع الأسواق غير الأساسية المتواجدة خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل عمليات التخارج الناجحة.

وقال هشام الريس ، رئيس مجلس إدارة إنترتينر: “يُسعدنا تعيين أحمد جابر في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، لما يتمتع به من خبرات واسعة ومتفردة، والتي ستكون بالطبع إضافة كبيرة لشركتنا”.

وأضاف الريس: ” قام فريق القيادة بدمج استراتيجية جديدة لنمو الأعمال من شأنها أن تضمن مجموعة متنوعة من عروض معاملات الشركات B2B ، وسط توقعات بزيادة مطردة في عدد التجار على تطبيق ENTERTAINER ونمو سريع للمستخدمين واستئناف العمل. “

وتابع: ” من الأولويات القصوى الأخرى للإدارة الاحتفاظ بالموظفين كأساس للنجاح”.

وفي معرض تعليقه على قرار تعيينه في منصبه الجديد، قال أحمد جابر: “يشرفني ويسعدني أن أقود إنترتينر، وفي تقديري أن تطبيق أسلوب الحياة الخاص بنا والحائز على جوائز عدة هو الحل الأمثل المتاح أمام الناس للاستمتاع أكثر، وبتكلفة أقل، لاسيما أننا نواجه حالة عدم اليقين الاقتصادي في الوقت الراهن. “

وواصل: ” وفضلا عن ذلك سنقوم بإعادة هيكلة نموذج أعمال الشركة من أجل استيعاب شركائها التجاريين. وانا على يقين من نجاح استراتيجيتنا الجديدة لأنها تضعنا كأصل مهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ناهيك عن أننا تخذ خطوات استراتيجية في المملكة العربية السعودية لتحقيق المزيد من النمو المربح مع الاستفادة في الوقت ذاته من السوق المصرية.”

جدير بالذكر أن جابر كان يشغل منصب المدير العام للعمليات في شركة “فيزا” المحدودة متعددة الجنسيات، في شمال إفريقيا حيث كان مسؤولاً عن تطوير صناعة المدفوعات الرقمية في العديد من الأسواق مع التركيز بشكل خاص على تعزيز التجارة الرقمية وإطلاق قبول وإصدار EMV – طريقة دفع تعتمد على معيار تقني لبطاقات الدفع الذكية ومحطات الدفع وأجهزة الصراف الآلي التي يمكنها قبولها- وطرح برامج الشمول المالي ومساعدة الحكومات على تنفيذ برامج المدفوعات الرقمية.

وفوق هذا وذاك يتمتع جابر بخبرة واسعة تربو على 21 عاما من العمل في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالفعل نجح في قيادة الأسواق في 11 دولة مختلفة.

يحمل جابر درجة بكالوريوس هندسة الإلكترونيات والاتصالات من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والتي حصل عليها في العام 2000. وحضر جابر أكثر من 25 دورة في القيادة والمبيعات، وأيضًا دورات في إدارة الأعمال الاستراتيجية، ودورة في جامعة هارفارد، وبرنامج قيادة التأشيرات بالشراكة مع المعهد الأوربي لإدارة الأعمال “إنسياد” لقيادة وإدارة الفرق.