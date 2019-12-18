«إنترتك فيجن» تعرض على السكة الحديد تنفيذ مشروع المراقبة الإلكترونية للقطارات

قال أحمد عاصم، مدير قطاع المبيعات بشركة، إنترتك فيجن ميدل أيست، إن شركته عرضت مؤخرا على هيئة السكة الحديد، تنفيذ مشروع الغرف المركزية، الهادفة إلى عمل أنظمة تأمين كاملة عن حركة القطارات خلال السير، ومراقبة أبواب العربات فضلا عن وضع أنظمة حماية لجميع بيانات الهيئة.

أضاف عاصم لـ«المال»، أن الأنظمة العاملة بها الهيئة فى الوقت الحالى قديمة، وليست لديها القدرة على مراقبة القطارات بداية من محطة الانطلاق لمحطة الوصول، مشيرا إلى أن إنترتك فيجن نفذت مشروع الغرف المركزية فى قطاع مترو الأنفاق، لا سيما الخط الثالث للمترو.

أشار إلى أن الشركة نفذت المشروع فى المترو، عبر التعاقد مع شركة ألستوم الفرنسية المسند لها تنفيذ الأنظمة الإلكترونية، وتترقب فى الفترة المقبلة تنفيذ المشروع فى باق مراحل الخط.

لفت إلى أن الشركة تعاقدت خلال الفترة الماضية، من خلال إحدى الشركات العالمية لتنفيذ مشروع الغرفة المركزية لصالح شركة العاصمة الإدارية، بتكلفة تصل إلى 2.5 مليون دولار، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن وضع أنظمة حماية للبيانات، ومراقبة المواقع داخل حرم العاصمة، بجودة عالية.

لفت عاصم إلى أن الشركة نفذت مشروع الغرف المركزية لصالح وزارة الكهرباء، لتمكنيها من مراقبة فروع الشركة وآليات العمل بها، فضلا عن حماية بيانات العملاء، موضحا أن إنترتك دخلت السوق المحلية منذ 8 أعوام، وتسعى فى الفترة المقبلة زيادة الأعمال، لا سيما أن هناك طلبات على التحول الرقمى داخل المصالح الحكومية.

ذكر أن الشركة تترقب بدء تنفيذ مشروع القطار الكهربائى « السلام ـ العاشر من رمضان»، لبدء مفاوضات مع المنفذ الرئيس للمشروع، لعمل الغرف المركزية للمشروع، التى من خلالها تمكن من وضع أنظمة لحماية البياتات، فضلا عن مراقبة الحركة، وأنظمة التشغيل وغيرها من الأمور الفنية الدقيقة.

أشار إلى أن الشركة نفذت نظام الغرف المركزية، لصالح بنكى «الأهلى ومصر»، لافتا إلى أنه من خلال الغرفة المركزية يستطيع المقر الرئيسى نقل البيانات من الفرع، فى دقائق معدودة، فضلا عن مراقبة طرق التشغيل خلال فترة العمل، موضحا أن الهدف من تنفيذ مثل هذه المشاريع، هو القدرة على تداول المعلومات بين جميع الجهات الحكومية، بسرعة وبطرق تأمين عالية.