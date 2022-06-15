إنتاج مصر من الحديد يرتفع لأعلى مستوى له منذ 10 سنوات (تفاعلي)

ارتفع إنتاج مصر من الحديد بنهاية عام 2021 لأعلى مستوى له منذ 10 سنوات حيث وصلت معدلات الإنتاج إلى 10.3 مليون طن حديد، وذلك وفقًا للبيانات والأرقام الصادرة عن منظمة الصلب العالمية world steel.

وأشار التقرير إلى أن مصر احتلت المركز الـ 20 فى قائمة الدول المنتجة للحديد عالميًا، والأولى أفريقيًا، والثالثة فى منطقة الشرق الأوسط بعد أن قفز إنتاجها العام الماضى 25.1%.

وبلغ إنتاج مصر من الحديد عام 2020 ما يقرب من 8.2 مليون طن، وفقًا لـ «world steel».

«حديد عز» الأولى أفريقيًا والثالثة بمنطقة الشرق الأوسط

أظهرت البيانات الصادرة عن «world steel» أن شركة حديد عز احتلت المركز الأول أفريقيًا، والثالث بمنطقة دول الشرق الأوسط فى إنتاج الحديد العام الماضي.

وبلغ إنتاج «حديد عز» العام الماضى ما يقرب من 5.14 مليون طن، مقابل 4.57 مليون طن فى عام 2020، بنمو 12.5%.

وشاركت 7 شركات تابعة قائمة الأعلى إنتاجًا للحديد بمنطقة الشرق الأوسط العام الماضى، حيث كان المشاركة الأكبر لتركيا بـ 3 شركات، فيما اكتفت كل من إيران، ومصر، والسعودية، والإمارات بشركة واحدة كل منهما.

واستحوذت شركة حديد عز على حصة تصل إلى 9% من إجمالى إنتاج منطقة الشرق الأوسط من الحديد العام الماضى.

وبلغت حصة الشركات السبعة من إجمالى إنتاج منطقة دول الشرق الأوسط 82%، فيما استحوذت باقي الشركات على حصة تقترب من 18%.

وتجدر الإشارة إلى إن إجمالى إنتاج دول الشرق الأوسط من الحديد بلغ العام الماضى مايقرب من 57.2 مليون طن.

«عز» تسطير على 42% من إنتاج الحديد فى مصر

وفقًا للبيانات الصادرة عن الاتحاد العربي للحديد والصلب فإن حديد عز تسيطر على ما يقرب من 42% من إنتاج الحديد فى مصر، لتتربع بذلك على الصدارة.

وتأتى شركة السويس للصلب فى المركز الثاني بحصة تصل إلى 19%، وشركة بشاي للصلب فى المركز الثالث بحصة 15%.

وتهيمن مجموعة حديد المصريين التابعة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على المركز الرابع فى قائمة شركات الحديد الأعلى إنتاجًا فى مصر بحصة سوقية تصل إلى 12%.

فيما تقتسم باقي الشركات الحصة المتبقية والبالغة 12%.

الصين أكبر منتج للحديد فى العالم

تربعت الصين على قمة الدول الأعلى إنتاجًا للحديد فى العالم العام الماضى ربغم هبوط معدلات التصنيع بها 3%، ليتراجع إلى 1,032.8 مليون طن.

وجاءت الهند فى المركز الثاني فى القائمة بإجمالى 118.1 مليون طن، بنمو وصل إلى 17.8%.

وحصلت اليابان على المركز الثالث فى قائمة الدول الأكبر إنتاجًا للحديد العام الماضى بإجمالى 96.3 مليون طن، بنمو 15.8%.

أما المركز الربع فجاء من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية، والتى شهدت نموًا فى إنتاج الحديد بمعدل 18.3%، ليصعد إلى 86 مليون طن.

وفى المركز الخامس، روسيا، والتى شهدت نموًا فى إنتاج الحديد والصلب بمعدل 6.1%، ليقفز إلى 76 مليون طن.