إنتاج محافظات الجنوب من البترول يقارب 9 ملايين برميل

العام المالى الماضى

أكد مصدر حكومى بقطاع البترول أن إجمالى إنتاج محافظات الجنوب من البترول اقترب من حاجز 9 ملايين برميل خلال العام المالى الماضى 2019/ 2020.

واعلنت شركة جنوب القابضة للبترول مايو الماضى أنها تقوم بالإشراف على 10 اتفاقيات بترولية مع الهيئة المصرية للبترول فى مرحلة الإنتاج، بخلاف اتفاقيتين فى مرحلة الإجراءات وثلاثة قطاعات جديدة تم إسنادها.

وقال المصدر فى تصريحات لجريدة المال أن إجمالى الإنتاج خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى كان فى حدود 2 مليون برميل

وأعلنت شركة جنوب القابضة للبترول مايو الماضى أن إجمالى إنتاج محافظات الجنوب من الخام تجاوز 7 ملايين برميل خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى.

وأضاف المصدر، فى تصريحاته لـ«المال»، عن أن متوسط الانتاج الحالى من البترول المنتج من محافظات الصعيد يتراوح بين 23 إلى 24 ألف برميل زيت خام يوميا.

وقال المصدر إنه من المخطط أن يشهد العام المالى الجارى زيادة ملحوظة على صعيد معدلات الإنتاج اليومية من الخام.

كانت جريدة المال نشرت خبر مطلع العام يفيد بأنه شركة جنوب القابضة للبترول تخطط للوصول إلى متوسط إنتاج يقارب 27 إلى 28 ألف برميل زيت خام يومياً خلال العام المالى الجارى 2021/2020.

وعلى صعيد مستقبل منطقة البحر الاحمر فيما يخص مشروعات انتاج النفط،أضاف المصدر أن تلك المنطقة ستكون واحدة من أكثر المواقع الجاذبة للشركات الأجنبية فى السنوات المقبلة

كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد خلال الجمعية العمومية لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول فى فبراير الماضى، أن النتائج الإيجابية لأول مزايدة عالمية للاستثمار فى البحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر تشجع الوزارة للمضى قدما فى خططها لجذب المزيد من استثمارات كبرى الشركات العالمية إلى مصر للبحث والاستكشاف فى المناطق البكر الواعدة التى يمكن أن تمثل مصدراً جديداً ومستقبلا لتنمية ثروة مصر البترولية باعتباره الهدف الرئيسى للوزارة.

وقال الوزير إن منطقة البحر الأحمر جذبت بالفعل شركات عالمية كبرى للعودة للعمل فى مصر وشجعت الشركات العاملة على ضخ المزيد من الاستثمارات، مطالبا بسرعة الانتهاء من الخطوات اللازمة لتنفيذ المشروعات الجديدة وجمع البيانات والمعلومات بمناطق البحر الأحمر وصعيد مصر الاستكشافية

وتابع المصدر لجريدة المال أن العمل يتم بشكل مكثف فى تنفيذ برامج تجميع البيانات الجيوفيزيقية فى المناطق البرية والبحرية قائلاً: «نسابق الزمن للانتهاء منه».

وأشار إلى أن ذلك المشروع الخاص بتجميع البيانات سيرفع معدلات اقبال الشركات على مزايدات البحث والتنقيب.

ولفت إلى أنه جارى تنفيذ برنامج طموح لحفر الآبار الاستكشافية والتنموية ،فضلا عن إصلاح عدد من الآبار الأخرى القديمة بمناطق الامتياز بالصعيد.

وقال إن الاكتشافات الأخيرة التى تم الإعلان عنها فى صعيد مصر من شأنها زيادة الاحتياطيات ومعدلات الإنتاج مستقبلا.

ومن ضمن الاكتشافات البترولية الحديثة بالجنوب كشف شركة بتروجلف عن أنه يجرى الآن إكمال البئر التقييمى GNN-4 بكميات إنتاج أولية تبلغ 2100 برميل يوميًّا من الزيت الخام.

ويجرى البدء فى الخطوات التنفيذية لحفر البئرين GNN-5 وGNN-6، كما حققت شركة بتروملاحة كشفًا بتروليًّا مؤخرًا من خلال حفر البئر الاستكشافية أبو مروة بمنطقة الغردقة، حيث تم تسجيل طبقات حاملة للزيت بسمك حوالى 140 قدمًا، وجارٍ عمل الاختبارات والدراسات لوضع البئر على الإنتاج.

على صعيد آخر، نفى المصدر الحكومى فى تصريحاته لـ«المال» تأثير أزمة كورونا على أنشطة البحث والتنقيب والإنتاج فى الامتيازات البترولية جنوبا .

وتستهدف شركات البترول الأجنبية العاملة فى مجال البحث والتنقيب جنوبا التوسع فى أنشطة الاستكشاف من خلال برنامج لحفر 16 بئرا استكشافية جديدة بإجمالى تكلفة استثمارية 53 مليون دولار خلال العام المالى الجارى ،وفقا لتصريحات صادرة من شركة جنوب الوادى القابضة للبترول مؤخرا..

يشار إلى أن المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول، أعلن فى فبراير الماضى عن دخول استثمارات روسية جديدة لشركة «زد إن بى فى» التى تعمل لأول مرة فى مصر بقيمة بلغت 71 مليون دولار للبحث عن البترول والغاز فى منطقة جنوب شرق رأس العش، بالإضافة لاستحواذها على حصة نسبتها %50 من منطقة شرق جبل الزيت.