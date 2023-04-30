إنتاج شركات الذهب في الصين يتجاوز 32 طنا خلال الربع الأول

عاد إنتاج شركات الذهب في الصين إلى طبيعته في الربع الأول من هذا العام مع تعافي الإنتاج إلى مستويات ما قبل الوباء، وفقا لبيانات من الجمعية الصينية للذهب، بحسب وكالة شينخوا.

وأظهرت البيانات أنه مع انحسار تأثير كوفيد-19، بلغ إنتاج الذهب من المناجم المحلية التي تديرها كبرى شركات الذهب حوالي 32.72 طن خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يمثل قرابة نصف إنتاج البلاد من الذهب.

وحافظت البنوك المركزية على مستوى العالم على مشتريات صافية من الذهب في الربع الأول من هذا العام.

وزاد بنك الشعب الصيني حيازاته من الذهب على مدار خمسة أشهر متتالية من نوفمبر 2022 إلى مارس 2023، بما في ذلك زيادة إجمالية قدرها 57.85 طن في الربع الأول.

وأظهرت بيانات الجمعية المذكورة أن احتياطيات الصين من الذهب وصلت إلى 2068.38 طن بنهاية مارس المنصرم.