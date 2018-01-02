إنتاج روسيا من النفط يرتفع لأعلى مستوياته منذ 30 عاما

رويترزواصل إنتاج روسيا من النفط نموه في 2017 حيث بلغ متوسطه اليومي 10.98 مليون برميل يوميا مسجلا أعلى مستوياته في 30 عاما، على الرغم من أن وتيرة النمو تباطأت عن 2016 نظرا لمشاركة البلاد في اتفاق عالمي لخفض الإمدادات تقوده منظمة أوبك.واتفقت أوبك، التي يهيمن عليها منتجون من الشرق الأوسط، ومنتجون ك

رويترز

واصل إنتاج روسيا من النفط نموه في 2017 حيث بلغ متوسطه اليومي 10.98 مليون برميل يوميا مسجلا أعلى مستوياته في 30 عاما، على الرغم من أن وتيرة النمو تباطأت عن 2016 نظرا لمشاركة البلاد في اتفاق عالمي لخفض الإمدادات تقوده منظمة أوبك.

واتفقت أوبك، التي يهيمن عليها منتجون من الشرق الأوسط، ومنتجون كبار آخرون على خفض إمداداتهم المجمعة بنحو 1.8 مليون برميل يوميا من بداية 2017 لدعم الأسعار.

وقالت روسيا إنها ستخفض إنتاجها بنحو 300 ألف برميل يوميا من أعلى مستوى شهري في 30 عاما عند 11.247 مليون برميل يوميا الذي سجلته في أكتوبر 2016 وحققت الخفض المستهدف بحلول الربع الثاني.

واتفقت أوبك وروسيا على تمديد الخفض حتى نهاية 2018.

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 10.95 مليون برميل يوميا في ديسمبر، ارتفاعا من 10.94 مليون برميل يوميا في نوفمبر.

وبالنسبة لعام 2017 بأكمله، بلغ متوسط الإنتاج 10.98 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 10.96 مليون برميل يوميا في 2016، و10.72 مليون برميل يوميا في 2015.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن من المتوقع أن يبقى إنتاج النفط في 2018 عند 547 مليون طن إذا استمر الخفض حتى نهاية العام، بموجب الاتفاق.