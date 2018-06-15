إنتاج روسيا من الذهب يقفز 31%

رويترز قالت وزارة المالية الروسية، اليوم الجمعة، إن روسيا أنتجت 33.46 طن من الذهب في الشهرين الأولين من 2018، بزيادة قدرها 31.01% على الفترة نفسها في 2017. وبلغ إجمالي إنتاج الفضة 170.52 طن في شهري يناير وفبراير، مقارنة مع 130.59…

رويترز





قالت وزارة المالية الروسية، اليوم الجمعة، إن روسيا أنتجت 33.46 طن من الذهب في الشهرين الأولين من 2018، بزيادة قدرها 31.01% على الفترة نفسها في 2017.

وبلغ إجمالي إنتاج الفضة 170.52 طن في شهري يناير وفبراير، مقارنة مع 130.59 طن في الأشهرين الأولين من العام الماضي.

كانت الحكومة الروسية قد صادقت، اليوم، على اتفاقية تعاون مع الصين لتطوير منجم ذهب في سيبيريا بمنطقة ترانس بايكال.

وفي مطلع 2018 احتلت روسيا المرتبة الخامسة بقائمة دول العالم من حيث احتياطيات المعدن النفيس، متجاوزة التنين الصيني، وفي نهاية مارس الماضي بلغت حيازة روسيا من الذهب 1890.8 طن.