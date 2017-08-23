إنتاج حقلي بترول جيزة وفيوم نهاية 2018

نسمة بيومىقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، جارى حالياً تعجيل تنفيذ أعمال المرحلة الثانية للمشروع (حقلى جيزة وفيوم) والمخطط بدء الإنتاج منهما نهاية عام 2018.جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول مع وفد من شركة ديا الألمانية، برئاسة توماس رابون، الرئيس التنفيذى للشركة

نسمة بيومى

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، جارى حالياً تعجيل تنفيذ أعمال المرحلة الثانية للمشروع (حقلى جيزة وفيوم) والمخطط بدء الإنتاج منهما نهاية عام 2018.

جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول مع وفد من شركة ديا الألمانية، برئاسة توماس رابون، الرئيس التنفيذى للشركة بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية .

وأكد وزير البترول، أن قطاع البترول يسعى من خلال المشروعات التي ينفذها إلى تضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال التعجيل في تنفيذ مشروعات إنتاج الغاز والبترول الجديدة أو من خلال مشروعات تطوير وحدات التكرير القائمة أو إنشاء معامل تكرير وبتروكيماويات جديدة وذلك لتوفير إمدادات كافية للسوق المحلى وتغطية استهلاك كافة القطاعات الاقتصادية في مصر.

وخلال اللقاء أكد الملا أن شركة ديا أحد أهم النماذج الناجحة التى تجسد التعاون المثمر بين مصر وألمانيا في مجال البحث والاستكشاف.

وأشار إلى أن التطور الذى تشهده صناعة البترول المصرية حالياً يعد عامل جذب قوى للاستثمارات الألمانية والتي تمتلك الخبرة والتكنولوجيات المتقدمة.

وأوضح أن ديا ستظل أهم شركاء قطاع البترول من خلال المشروعات التى تشارك فيها ويأتى على رأسها مشروع حقول غازات غرب الدلتا (شمال الأسكندرية – غرب المتوسط العميق) من خلال تحالف بى بى وديا وهيئة البترول وشركة إيجاس ، والذى تم وضع المرحلة الأولى منه على الإنتاج (حقلى تورس وليبرا) في مايو الماضى ، وجارى حالياً تعجيل تنفيذ أعمال المرحلة الثانية للمشروع (حقلى جيزة وفيوم) والمخطط بدء الإنتاج منهما نهاية عام 2018.

ومن جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة ديا الألمانية”، إلى أن الثقة في قطاع البترول المصرى عامل أساسى في النجاح الذى حققته الشركة في مصر ، مشيداً بالإنجاز الكبير الذى تحقق فى مشروع شمال الأسكندرية والدعم الحكومى الكبير الذى يلقاه المشروع .

وعلى جانب أخر بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع عدنان زين العابدين نائب رئيس شركة بتروناس الماليزية بحضور المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية مشروعات الشركة القائمة فى مصر وخططها المستهدفة ، كما تم استعراض المشروعات الكبرى التى ينفذها قطاع البترول حالياً فى مجال إنتاج الغاز خاصة بالمياه العميقة بمنطقة البحر المتوسط .

وخلال اللقاء أشار الملا أن الوزارة تقدم كل الدعم لشركات البترول العالمية لتشجيعها على ضخ مزيد من الاستثمارات لزيادة الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز ، لافتاً أن بتروناس الماليزية تمثل إضافة قوية لصناعة البترول والغاز فى السوق المصرى لما تمتلكه من تكنولوجيات حديثة متطورة فى كافة الأنشطة البترولية والغازية .

ومن جانبه أوضح نائب رئيس شركة بتروناس أن صناعة البترول والغاز المصرية حققت نتائج بارزة مؤخراً مما جعلها فى دائرة اهتمام الشركات العالمية ، وأضاف أن شركته تعمل فى مجالات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج الغاز فى منطقة البحر المتوسط بالإضافة إلى مشاركتها فى مشروعات اسالة الغاز بأدكو