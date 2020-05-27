إنتاج «جنوب الوادي للبترول» يتجاوز 7 ملايين برميل في تسعة شهور

تلقّى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تقريرًا من المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، حول موقف أنشطة الشركة في جنوب مصر، حيث نجحت في زيادة معدلات الإنتاج من مناطق امتيازها ليتجاوز الإنتاج الكلى العام المالى الحالي حتى نهاية مارس الماضى 7 ملايين برميل بترول.

وأكد عبد العظيم، في تقريره، أن الشركة تقوم بالإشراف على 10 اتفاقيات بترولية مع الهيئة المصرية للبترول في مرحلة الإنتاج، بخلاف اتفاقيتين في مرحلة الإجراءات وثلاثة قطاعات جديدة تم إسنادها.

وأضاف التقرير أن وتيرة العمل على صعيد المشروعات المشتركة لتجميع البيانات الجيوفيزيقية مستمرة، حيث يجري الانتهاء من معالجة البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد بمنطقة البحر الأحمر، بالتزامن مع العمل على مشروع تجميع البيانات بالمناطق البرية، حيث تم إبرام ملحق عقد المشروع لبدء المرحلة الأولي منه لمساحة تزيد على 110 ألف كم2، وتم إكمال كل الإجراءات والاستعدادات اللازمة لبدء المشروع.

وأشار التقرير إلى أن معدلات الإنتاج اليومية بلغت 23 ألف برميل زيت خام يوميًّا، كما بلغ إجمالى إنتاج البوتاجاز عن نفس الفترة 3244 طنًّا، بالإضافة إلى مليار و800 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، لافتًا إلى الانتهاء من حفر بئرين استكشافيين وأربع آبار تنموية وإصلاح 43 بئرًا وإعادة إكمال 8 آبار.

ونوه التقرير بأن الشركة استمرت في إضافة احتياطيات بترولية جديدة من خلال تنمية وتقييم الاكتشافات البترولية الأخيرة، خاصة كشف شركة بتروجلف الأخير الذي أعاد إحياء منطقة جيسوم البحرية وأضاف احتياطيات كبيرة للزيت الخام وأنه يجري الأن إكمال البئر التقييمى GNN-4 بكميات إنتاج أولية تبلغ 2100 برميل يوميًّا من الزيت الخام.

كما يجري البدء في الخطوات التنفيذية لحفر البئرين GNN-5 وGNN-6، كما حققت شركة بتروملاحة كشفًا بتروليًّا مؤخرًا من خلال حفر البئر الاستكشافية أبو مروة بمنطقة الغردقة، حيث تم تسجيل طبقات حاملة للزيت بسمك حوالى 140 قدمًا، وجارٍ عمل الاختبارات والدراسات لوضع البئر علي الإنتاج.

وفى إطار استكمال مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى الصعيد أوضح التقرير أنه تم توصيل أكثر من 137025 وحدة سكنية في محافظات الصعيد خلال الفترة يوليو 2019 إلى أبريل 2020، وجارٍ استكمال المتبقي من الخطة قبل نهاية العام المالي الحالي.