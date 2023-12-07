إنتاج المركبات التجارية الخفيفة بالمملكة المتحدة يسجل أفضل أداء منذ 2008

سجل إنتاج المركبات التجارية الخفيفة فى المملكة المتحدة خلال أكتوبر الماضى أفضل معدلات نمو شهرى منذ 2008 بعد ارتفاعه 47.1٪ مقارنة بنفس الشهر من 2022، ليسجل 12 ألف و853 وحدة من الشاحنات الصغيرة والحافلات بزيادة 4 آلاف و113.

شهد أكتوبر 2008 إنتاج 13 ألف و106 وحدات من المركبات التجارية الخفيفة، فى حين شهد نفس الشهر من عام 2019 إنتاج 9 آلاف و87 مركبة.

وتعتبر جمعية تجار ومصنعى السيارات بالمملكة المتحدة أن الزيادة المسجلة فى أكتوبر الماضى تعد أفضل معدل نمو على مدار العام أيضًا، كما تتجاوز أرقام ما قبل وباء كورونا فى عام 2019 بنسبة 41.4%.

كانت زيادة الإنتاج فى أكتوبر الماضى مدفوعة بزيادة التصدير الذى ارتفعت كمياته بنسبة %47 ليصل إلى 8 آلاف و680 وحدة، بما يوازى نحو %67.5 من جملة الإنتاج.

يعتبر الاتحاد الأوروبى أكبر سوق دولية لصادرات الشاحنات من المملكة المتحدة، إذ استقبل 96% من الإجمالي، وهو ما يعزز الحاجة إلى روابط تجارية قوية ومستقرة بين الطرفين وفقًا لـ”جمعية التجار والمصنعين”. وارتفعت مبيعات السوق المحلية أيضًا بنسبة %47.2 لتصل إلى 4173 وحدة.

ارتفع عدد الشاحنات المنتجة خلال أول 10 أشهر من العام فى المملكة المتحدة بنسبة %15.3 لتصل إلى 98 ألف و610 وحدات بزيادة قدرها %58.6 عن نفس الفترة من عام 2019 بما يمثل أفضل أداء منذ 2011 .

شهدت الشهور العشرة الأولى من 2019 إنتاج 62 ألفًا و190 وحدة من المركبات التجارية الخفيفة، فى حين شهدت نفس الفترة من عام 2011 إنتاج 100 ألف و363 مركبة.

ارتفعت الصادرات خلال الشهور العشرة بنسبة %21.4 إلى 62 ألف و229 وحدة، فى حين سجلت السوق المحلية نمواً بنسبة %6.1 إلى 36 ألف و381.

قال مايك هاوز الرئيس التنفيذى لجمعية تجار ومصنعى السيارات بالمملكة المتحدة إن نمو مبيعات أكتوبر يأتى بعد الانكماش المسجل فى سبتمبر الماضى بما يسلط الضوء على مرونة قطاع المركبات التجارية وقدرته الالتزام بمعايير عالية للجودة وهو ما يتجلى فى الطلب المتزايد فى الداخل والخارج.

أضاف أن النجاح المستمر ليس مضمونا فمن المقرر دخول قواعد المنشأ الأكثر صرامة للشاحنات الكهربائية حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2024، مما يشكل تحديات كبيرة لقطاع التصدير بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى وهو ما يتطلب حلًا عاجلًا، يساعد القطاع على تجنب التكلفة الإضافية وتحديات القدرة التنافسية.

وتشير أحدث توقعات الإنتاج إلى أن مصانع المركبات التجارية الخفيفة فى المملكة المتحدة ستشهد زيادة بنسبة %34.2 فى الإنتاج، مع تصنيع نحو 107 آلاف وحدة فى عام 2023 بزيادة عن 2022 تبلغ 27 ألف و293 ، مع استمرار توقعات النمو خلال العام المقبل بدافع من التحول من الشاحنات الكهربائية.