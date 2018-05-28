إنتاج الكهرباء يسجل رقما تاريخيا ويقترب من ٤٠ ألف ميجاوات

عمر سالمكشف مصدر مسؤول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، عن أن إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء اليوم يسجل 11.4 آلاف ميجاوات وهو نفس احتياطي أمس وأوضح المصدر لـ"المال"، أن هناك ارتفاعا فى استهلاك الكهرباء الليلة بمتوسط ٣٠٠ ميجاوات حيث سجل أعلى حمل للشبكة القومية الليلة بلغ 28.1 ألف ميجاوات

عمر سالم

كشف مصدر مسؤول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، عن أن إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء اليوم يسجل 11.4 آلاف ميجاوات وهو نفس احتياطي أمس



وأوضح المصدر لـ”المال”، أن هناك ارتفاعا فى استهلاك الكهرباء الليلة بمتوسط ٣٠٠ ميجاوات حيث سجل أعلى حمل للشبكة القومية الليلة بلغ 28.1 ألف ميجاوات خلال الساعة ٧ مساءً

ومن المرتقب أن يصل إجمالى الإنتاج لنحو 39.5 ميجاوات نتيجة إرتفاع الانتاج وهو أعلى إنتاج للطاقة فى تاريخ مصر، وفق المصدر.



ولفت إلى أن الأحمال سجلت أمس أعلى استهلاك 27.8 ألف ميجاوات، فيما يصل الإنتاج إلى 39230 ألف ميجاوات، كما أنه لم يتم قطع التيار أمس، ولن يتم قطعه الليلة.



وأكد أن إجمالى الطاقة المنتجة أمس بلغ 690 جيجاوات ساعة، كما أنه يبلغ إنتاج الطاقة من باستخدام الغاز 69.4% ويصل الإنتاج باستخدام المازوت لـ 22.4 % فيما يصل الإنتاج من المحطات المائية لـ 7.7٪، فيما تشارك الطاقة المتجددة بنسبة 0.49%.

