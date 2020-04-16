إنتاج «العامة للبترول» يلامس 70 ألف برميل مكافىء يوميا

علمت «المال» أن إجمالى إنتاج الشركة العامة للبترول يتراوح حاليا بين 68 إلى 70 ألف برميل مكافئ يوميا، منه 60 ألف برميل زيت خام، من الامتيازات العاملة بها فى الصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وغيرها.

يمثل البرميل المكافىء وحدة قياس معدلات الإنتاج مجتمعة، التى تشمل الزيت الخام والمكثفات والغاز الطبيعى المصاحب.

بحسب تصريح لمسئول بقطاع البترول، وثيق الصلة بالشركة لـ«المال»، فإنه من المستهدف أن تحقق «العامة للبترول» إنتاج إجمالى يقارب مستوى 100 الف برميل مكافىء بنهاية عام 2020.

يشار إلى أن إجمالى إنتاج الشركة العامة للبترول خلال العام المالى الماضى 2018/ 2019 بلغ 97.4 ألف برميل مكافئ، من الحقول العاملة بها أو المشاركة فيها، ويمثل أعلى معدل إنتاجى فى تاريخها.

تخطط الشركة للوصول بإجمالى إنتاجها إلى 106 آلاف برميل مكافىء يومياً من حقولها المختلفة ونصيبها من إنتاج مناطق المشاركة خلال العام المالى المقبل، وفقا لما تم الإعلان عنه بجمعيتها العمومية مطلع العام الجارى.

«كورونا» لم تؤثر على برنامج حفر الآبار.. وإجراءات احترازية مشددة بمواقع الإنتاج والمقر الإدارى

قال المسئول إن أزمة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التى طبقتها الحكومة لمواجهتها، لم تؤثر سلبا أو تعطل معدلات إنتاج الشركة من البترول بمواقع الامتياز العاملة فيها.

نفذت الحكومة إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة أزمة كورونا، أبرزها تقليص عدد ساعات العمل، وقرار حظر التحرك على الطرق وغيرها.

شدد المصدر على أن الشركة طبقت برنامجا وقائيا احترازيا لمواجهة أزمة فيروس كورونا ،وذلك فى مواقع الانتاج المختلفة والمقر الادارى، مؤكدا التزام جميع العاملين بذلك البرنامج حرصا على سلامتهم ولضمان استمرار العمل بكفاءة.

يذكر أن الشركة العامة للبترول أعلنت مؤخرا أنها تنفذ برنامج عمل لحفر 40 بئراً استكشافية فى حقولها المختلفة باستثمارات 2.6 مليار جنيه، وإصلاح وإعادة تكملة 33 بئراً لبلوغ هذا الهدف .

على صعيد تطورات البرنامج ومدى تأثره بأزمة فيروس كورونا ، أكد المسئول أن الشركة مستمرة فى تنفيذ البرنامج وفقا للمحدد، دون أى تغييرات على صعيد عمليات حفر الآبار التنموية أو الاستكشافية.

يذكر أن العامة للبترول هى إحدى شركات قطاع البترول المصرى، تأسست عام 1957 وهى مملوكة للدولة “قطاع عام”، وهى أول شركة وطنية تعمل فى مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول فى مصر .

قال المصدر إن الربع الأول من العام الجارى شهد حفر آبار استكشافية وتنموية، بحسب الجدول الزمنى المحدد للعام المالى 2020/2019، بهدف اكتشاف مكامن جديدة لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام.

طبقًا لتصريحات الشركة خلال جمعيتها العمومية مطلع العام الجارى، فإنها تعتزم حفر 36 بئراً تنموية وإصلاح 24 أخرى فى إطار برنامج عمل مشترك مع شركات أجنبية فى مناطق اتفاقات المشاركة، كما أنها تواصل تنفيذ خطة تطوير البنية الأساسية وتسهيلات الإنتاج بالحقول باستثمارات تبلغ 5 مليارات جنيه.